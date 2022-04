Congo-Kinshasa: 36e session du Conseil national du travail - Claudine Ndusi soutient la mise en place de la politique nationale de l'emploi

Ouverts le 19 avril à la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle (INPP) dans la commune de Limete à Kinshasa, les travaux de la première session extraordinaire de la 36e session du Conseil national du travail (CNT) se clôturent le 22 avril.

Patronnant la cérémonie, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale (ETPS), Claudine Ndusi M'Kembe, a montré l'urgence de mettre en oeuvre la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

La première session extraordinaire de la 36e session du CNT se veut un cadre de réflexion pour répondre au souci du gouvernement de légiférer sur tous les impératifs du moment dans le monde du travail. Dans son allocution, la ministre Claudine Ndusi a montré l'urgence de mettre en oeuvre la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette politique, a t-elle insisté, permettra au pays d'adopter une approche de l'avenir du travail centré sur l'homme, afin d'offrir une protection adéquate à tous les travailleurs quant au respect de leurs droits fondamentaux. Elle a, par ailleurs, souligné l'importance de ces travaux tout en appelant les participants à faire preuve du patriotisme. "Le gouvernement attache beaucoup d'importance à ces assises et compte énormément sur votre sens élevé de patriotisme pour nous permettre de conduire ensemble une société juste et équilibrée", a-t-elle déclaré.

Auparavant, elle a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi qui, à travers le gouvernement Sama Lukonde, a fait de la promotion du travail décent un de ses objectifs prioritaires. C'est pourquoi, a-t-elle martelé, en novembre 2021, le ministère de l'ETPS a eu à signer un mémorandum d'entente concernant le programme-pays de travail décent 2021-2024, manifesté par la volonté du gouvernement de collaborer avec les organisations des travailleurs, les organisations des employeurs et l'Organisation internationale du travail (OIT).

Ce programme vise à soutenir et promouvoir le travail décent à l'échelle nationale. Il se fixe comme priorités la croissance économique inclusive, la protection sociale, la gestion durable des ressources naturelles et l'amélioration de la productivité du travail par la promotion du dialogue social et des droits fondamentaux des travailleurs.

Peu avant la ministre de l'Emploi, le directeur pays de l'OIT, Roger Kanku, a fait savoir qu'en ce qui concerne la promotion de l'emploi, son institution a soutenu le processus de formulation de son plan d'action opérationnel ainsi que l'élaboration et la signature du PPTD pour la période 2021-2024.

Pour lui, la mise en place au niveau de l'Assemblée nationale d'une sous-commission spécifique sur l'emploi et la formation professionnelle ainsi que le plan d'action opérationnel de la politique nationale de l'emploi seront d'un soutien important au Conseil supérieur de l'emploi. De leur côté, les organisations professionnelles des employeurs ont remercié la ministre Claudine Ndusi pour une participation réussie de la délégation congolaise à la 110e session de la Conférence internationale du travail en voyant certains signes positifs de la préparation de cette grande rencontre internationale.