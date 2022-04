Congo-Brazzaville: Forêts - La mairie de Brazzaville signe un mémorandum d'entente avec WRI

Le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a signé le 20 avril un mémorandum d'entente avec la vice-présidente et directrice du bureau Afrique de World resources institute (WRI), Wanjira Mathai.

Les deux parties s'engagent à contribuer à la gestion durable des forêts et espaces boisés de la capitale congolaise et sa périphérie à travers des actions de recherche ciblées, de renforcement des capacités et de soutien à la coordination inter-institutionnelle.

" Nous nous réjouissons de ce mémorandum. Dans cette collaboration, nous souhaitons qu'un accent soit mis sur le renforcement des capacités de la mairie, afin que nous puissions bien protéger nos forêts et nos espaces boisés ", a déclaré Dieudonné Bantsimba.

Le mémorandum enjoint à la mairie de Brazzaville et WRI de mettre en place un système de partage d'informations, de collecte, de traitement et publication conjointe des données sur l'état des forêts et des espaces boisés de la ville et de sa périphérie ; de mobiliser les financements pour appuyer les efforts de gestion forestière et des espaces verts. Le texte prévoit également le renforcement des capacités de la municipalité en matière de système d'information géographique.

La mairie de Brazzaville est tenue de mobiliser ses responsables à contribuer aux activités réalisées dans le cadre du mémorandum. Elle devrait mettre à la disposition de WRI les données nécessaires à la réalisation de tout travail technique identifié de commun accord, faciliter les missions de terrain et travaux de recherche, participer à l'initiative Cities4forests, suivre la réalisation des objectifs fixés par le mémorandum.

Il incombe à WRI d'offrir son expertise pour des formations en système d'information géographique et en suivi du couvert forestier aux agents municipaux, co-construire avec la mairie des actions de recherche de financement pour assurer l'atteinte des objectifs du mémorandum.

Le mémorandum d'entente entre la mairie de Brazzaville et WRI a été signé pour une durée de trois ans renouvelable de commun accord entre les deux parties.