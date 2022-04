Afrique: Chantier ouvert pour la création d'une Ligue Professionnelle de Football

Le chantier est amorcé ce Mercredi 20 Avril 2022 au travers d'une rencontre de trois jours qui devra permettre de poser les bases juridiques d'une telle Ligue Professionnelle de Football.

Des mots de la titulaire du portefeuille des Sports et des Loisirs au gouvernement, Dr Lidi Bessi-Kama, " la volonté du Chef de l'Etat, c'est de faire du sport, un levier de développement socioéconomique de notre pays. Cet objectif ne peut être atteint qu'à partir de la professionnalisation. Nous voulons sortir nos joueurs de la précarité et donner une possibilité à tous ceux qui pratiquent le football de pouvoir vivre de leur talent.

Par le biais de cet atelier, le gouvernement entend offrir à tous les acteurs l'opportunité de discuter des projets de texte dans un esprit convivial, constructif. De l'amender si besoin en était afin de baliser la voie à l'avènement de la Ligue Professionnelle de Football. Je reste persuadée qu'avec la Ligue Professionnelle de Football togolais, la page du football business, et ce, à travers les sociétés sportives va s'ouvrir pour le bonheur des entrepreneurs qui feront le choix d'y investir ".

Un avis d'ailleurs également partagé par le président de la FTF, Guy Kossi Akpovy qui durant ces travaux, a fait savoir qu'" il est évident que la validation des textes relatifs à la professionnalisation du football au Togo rendra notre discipline plus compétitive, attractive et performante. Je voudrais ici en votre nom témoigner notre gratitude à Madame le Ministre des Sports et des Loisirs pour son dynamisme et sa qualité d'écoute qui nous ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Il est constant que son engagement a fait donner une nouvelle dimension à ce sport sur l'échiquier africain. L'histoire retiendra que c'est sous son impulsion qu'un jour nouveau plein d'espoir s'est levé pour notre football ". A terme, il faudra s'attendre à une cohabitation entre la Ligue projetée pour la professionnalisation d'un certain nombre de clubs et la FTF.

Pour information, ce chantier de la professionnalisation du football togolais en vue de sortir les premiers acteurs que sont les footballeurs des clubs des championnats d'élite du Togo de la précarité, est mis en route seulement 11 mois après le vote et la promulgation de la loi n°2021-008 du 07 mai 2021 fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo.