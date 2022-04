Seychelles: Zones marines protégées des Seychelles, en cours de finalisation avec 3 zones d'activités autorisées

Les Seychelles finaliseront leur plan spatial marin en décembre de cette année et passeront à la mise en œuvre des activités qui seront autorisées dans les aires marines protégées désignées, a déclaré mercredi le chef de projet.

Helena Sims a fait le point sur l'évolution du plan à tous les partenaires concernés lors d'un atelier organisé à l'hôtel Eden Bleu.

"Nous finalisons quelles seront les activités autorisées dans les trois zones différentes, et en même temps, nous sommes dans une phase où nous passons au stade de la mise en œuvre", a-t-elle déclaré.

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire principal pour l'environnement, Dennis Matatiken, a déclaré que le plan est un résultat de l'initiative Seychelles Debt-for-Climate-Adaptation Swap co-conçue par le gouvernement des Seychelles et The Nature Conservancy.

Grâce à cela, 4,9 millions de dollars ont été obtenus de The Nature Conservancy, Blue Nature Alliance, Oceans5, le Waitt Institute et la Waitt Foundation pour soutenir les activités de transition du zonage à la mise en œuvre.

Le plan spatial marin divise les eaux des Seychelles en trois zones.

La zone 1 est une zone de protection de la biodiversité élevée car elles ont tendance à être des habitats pour des espèces rares ou menacées et selon le plan, ces zones ne conviennent pas à l'extraction ou à la modification des fonds marins.

La zone 2 du plan couvre des zones de protection moyenne de la biodiversité qui permet une utilisation durable.

Mme. Sims a déclaré que cette zone "comprend des habitats et des espèces qui ont une certaine tolérance aux perturbations et aux activités humaines et c'est la raison pour laquelle certaines activités y sont autorisées avec une gestion appropriée".

Photo : Les partenaires concernés ont été informés de l'évolution du plan lors d'un atelier organisé à l'hôtel Eden Bleu.

"Nous devons garder à l'esprit que puisque l'économie des Seychelles dépend aussi de la mer, nous ne pouvons pas interdire toutes les activités", a expliqué Mme. Sims.

Le secteur de la pêche est le deuxième contributeur à l'économie des Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental.

La zone 3 a "des zones de grande valeur et hautement prioritaires pour les secteurs marins qui utilisent les eaux des Seychelles pour des avantages économiques, sociaux et culturels", a-t-elle déclaré.

Les trois zones couvrent 30% ou 410 000 kilomètres carrés de la zone économique exclusive (ZEE) de la nation insulaire de 1,4 million de kilomètres carrés. Ces zones seront désormais entièrement sauvegardées pour favoriser un développement durable et s'adapter aux effets du changement climatique.

M. Matatiken a déclaré qu'en tant que petite nation insulaire avec moins de 1% de terres et 99% d'océans, les eaux des Seychelles "signifient tout pour nous. Elles nous fournissent de la nourriture, des emplois et sont considérées comme le fondement de notre économie et de la prospérité du pays".

Il a ajouté qu'avec la désignation de 30% de ses eaux comme aires marines protégées, "les Seychelles sont l'un des rares pays à avoir dépassé les attentes d'un objectif mondial de 30 sur 30 pour les zones terrestres et maritimes".

L'objectif 30 by 30 est une initiative internationale visant à protéger au moins 30 % des terres et des mers de la Terre d'ici 2030.

La nation insulaire a également dépassé son engagement de protection de 10 % de sa ZEE d'ici 2020 dans le cadre de l'objectif de développement durable (ODD) 14.5 des Nations Unies.