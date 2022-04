Sénégal: BRVM - Hausse de 155,489 milliards FCFA de la capitalisation du marché obligataire ce 20 avril 2022

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 155,489 milliards de FCFA au terme de la journée de cotation de ce mercredi 20 avril 2022.

Cette capitalisation est ainsi passée de 7589,527 milliards de FCFA la veille à 7745,016 milliards de FCFA ce 20 avril 2022. Celle du marché des actions a enregistré une baisse de 2,143 milliards de FCFA à 6602,268 milliards de FCFA contre 6604,411 milliards de FCFA la veille. La valeur totale des transactions est encore remontée d'un cran, s'établissant à 1,104 milliard de FCFA contre 731,464 millions de FCFA le mardi 19 avril 2022. Au niveau des indices, on note une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a enregistré une légère baisse de 0,03% à 219,33 points contre 219,40 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 10 est en hausse de 0,21% à 167,77 points contre 167,42 points précédemment. Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 7 695 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 7 000 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 2,24% à 1 595 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 2,17% à 2 350 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 1,93% à 1 850 FCFA). Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 1 610 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,20% à 1 095 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 5,49% à 775 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 5 755 FCFA) et BICICI Côte d'Ivoire (moins 3,95% à 5 955FCFA).