Angola: Terminal maritime de passagers Soyo reçoit quatre navires

Soyo — Le terminal maritime de passagers et de fret de la municipalité de Soyo, province du Zaïre, qui entre en service ce mercredi, a la capacité d'amarrer simultanément quatre navires de type catamaran.

Les travaux de cette infrastructure ont débuté en novembre 2016 et comprennent trois rampes d'embarquement et de débarquement, un restaurant, douze boutiques et deux zones de billetterie.

Selon le superviseur de la construction, Dário Gola, interviewé par l'ANGOP, le projet, conçu pour une durée de vie de 50 ans, a été construit sur une superficie de trois hectares et comprend également un terminal de passagers et de fret, deux entrepôts pour les produits et deux autres pour le stockage de différentes cargaisons.

Construit par une entreprise chinoise, le terminal maritime passagers et fret de Soyo peut accueillir 160 personnes.

Il a expliqué que le catamaran, avec une moyenne de deux voyages/jour d'environ deux heures chacun, pourra transporter jusqu'à 600 passagers entre Soyo/Cabinda/Luanda et vice versa.