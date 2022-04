Afrique: José Ramos-Horta élu PR du Timor-Oriental pour la deuxième fois

Dili — José Ramos-Horta a été élu président de la République du Timor-Oriental, avec 62,09% des voix, battant l'actuel chef de l'Etat, Francisco Guterres Lú-Olo, dans une répétition de ce qui s'est passé en 2007, selon le résultat final provisoire.

Le décompte des données du Secrétariat technique d'administration électorale (STAE), complété plus de 24 heures après la clôture du scrutin, confirme que Ramos-Horta a obtenu 397 145 voix, soit 62,09%, contre les 242 440 voix de Lú-OLo, qui a obtenu 37,91% au second tour de l'élection présidentielle, qui s'est déroulée mardi.

En nombre absolu de voix, José Ramos-Horta a enregistré une augmentation d'environ 131% par rapport au premier tour, tandis que Francisco Guterres Lú-Olo a augmenté son soutien de plus de 168% par rapport à celui enregistré au premier tour, quand il y avait encore 14 autres candidats.

Malgré les craintes initiales le jour du scrutin, l'abstention a été pratiquement identique, passant de 24,72% au premier tour à 24,83% au second.

Lú-Olo n'a gagné que dans deux municipalités, Baucau et Viqueque, avec la perte historique de la municipalité de Lautem, l'un des fiefs traditionnels du Fretilin, qui au second tour était l'un des endroits où la participation a le plus chuté.

Le résultat final à Lautem, cependant, pourrait encore changer car la différence entre les deux candidats n'est que de 59 voix, mais il y a un total de 74 voix "réclamées", dont l'attribution finale dépend désormais du contrôle de vérification effectué par la Commission nationale des Élections (CNE).

Aileu, où Ramos-Horta l'a emporté avec 72,74% des voix, a eu le taux de participation le plus élevé avec 83,34% et Lautem le taux le plus bas du pays avec 72,53%.

Le toujours chef de l'Etat l'a également emporté en Irlande et en Angleterre, José Ramos-Horta étant le plus voté dans le reste des centres de vote de la diaspora, dans 10 des 12 communes du pays et dans la RAEOA.

La victoire la plus expressive de Ramos-Horta a eu lieu dans la municipalité d'Ainaro, où il a obtenu 74,06% des voix.

Malgré le fait qu'il s'agisse d'une élection présidentielle, le fait que les partis du gouvernement s'associent au second tour pour soutenir le chef de l'Etat est également perçu comme une " mesure " du soutien actuel des trois forces.

Ainsi, lors de la dernière élection législative où ils se sont présentés séparément, le Fretilin, le PLP et le KHUNTO ont obtenu environ 47 % des voix, des chiffres qui n'ont pas été atteints lors du vote de mardi, au cours duquel Lú-Olo avait également le soutien d'autres forces politiques. Désormais, le soutien des trois forces, auquel s'ajoutait également le soutien encore non testé du nouveau parti Os Verdes, ne donnait à Lú-Olo qu'environ 37% des voix.

Les résultats définitifs devront désormais être vérifiés par la CNE avant leur validation définitive par la Cour d'Appel.

José Ramos-Horta prend ses fonctions le 20 mai, jour du 20e anniversaire du rétablissement de l'indépendance.