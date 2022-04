Afrique: Elim.CAN 2023 - Amir Abdou, coach de la Mauritanie - " C'est à nous d'aller chercher une qualification "

Récemment nommé sélectionneur de la Mauritanie, Amir Abdou aura fort à faire lors des éliminatoires de la CAN 2023, dont le tirage au sort s'est déroulé mardi.

Alors que les Mourabitounes sont logés dans un groupe relevé avec la RD Congo, le Gabon et le Soudan, le technicien comorien y croit et pense que ce sera à son équipe d'aller chercher la qualification. "C'est un groupe homogène, la RD Congo va être la grosse équipe, revancharde après avoir raté la CAN. Le Gabon viendra avec ses grosses individualités, le Soudan, il ne faut pas l'enterrer. C'est à nous (Mauritanie) d'aller chercher une qualification. Ce sera difficile, aux joueurs d'être prêts et d'être conquérants. (... ) Dès le début, il faut être dans la course et ne pas courir derrière les points, le match contre le Soudan va être important, il faut se concentrer sur ça et aller ensuite au Gabon. Il faut être positif, il faut y croire ", a-t-il confié au site officiel de la CAF.