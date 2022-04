Algérie: Chanegriha met en garde contre "l'alarmisme médiatique" qui accompagne certains phénomènes sociaux négatifs

Alger — Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a mis en garde, mercredi à Alger, contre "l'alarmisme médiatique" qui accompagne certains phénomènes sociaux négatifs, ainsi que les polémiques stériles qui en résultent, et qui sont de nature à provoquer les différends au sein des composantes de la société, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Comme je l'ai déclaré, à des occasions précédentes, la bataille d'aujourd'hui est une bataille de conscience par excellence et, à ce titre, je voudrais aborder une question qui a pris, ces derniers temps, des proportions inquiétantes. Il s'agit, en l'occurrence, de voir les réseaux sociaux et le paysage télévisuel s'inscrire aveuglement dans la logique du tapage et de l'alarmisme médiatiques sur des phénomènes sociaux négatifs ou des actes isolés, et de susciter, à ce sujet, des polémiques stériles et des surenchères, susceptibles d'irriter l'opinion publique, de provoquer les dissensions et les paradoxes dans les composantes de la société", a indiqué le Général de Corps d'Armée, à l'occasion d'une visite de travail et d'inspection au Commandement de la Gendarmerie nationale.

Le Général de Corps d'Armée a souligné également que "ce qui complique davantage la situation, est l'usage de la technologie pour influencer et manipuler l'opinion publique, par la diffusion de tout ce qui peut créer la division et la zizanie entre les composantes des peuples, ce qui implique la fédération de tous les efforts pour détruire les germes de la fitna".

"Les experts du cyberespace affirment l'existence d'applications et de logiciels d'intelligence artificielle, développés sur la base d'études très poussées, sur la psychologie et la mentalité des peuples ciblés. Leur objectif est de manipuler l'opinion publique, en diffusant tout ce qui peut créer la division et la zizanie entre ses composantes, d'une part, et en menant un blackout intentionnel sur tout ce qui est positif et tout ce qui fait le consensus et unit cette société", a soutenu Saïd Chanegriha.

Le Général de Corps d'Armée a appelé, par la même occasion, les Algériens à "faire preuve davantage de conscience, de vigilance et de perspicacité" quant à l'utilisation de la technologie, "moyen d'influencer et manipuler l'opinion publique, par la diffusion de tout ce qui peut créer la division et la zizanie entre les composantes des peuples".

"A ce titre, j'en appelle aux enfants de notre pays pour faire preuve davantage de conscience, de vigilance et de perspicacité, et pour s'abstenir de toute forme d'alarmisme, en faisant prévaloir la raison sur la passion, et en bannissant les comportements irresponsables, qui ne servent que les intérêts des ennemis des peuples", a-t-il déclaré lors d'une allocution prononcée à l'occasion d'une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels, suivie par vidéoconférence par l'ensemble des unités de ce Commandement.

"De ce fait, nous estimons qu'il appartient à tout le monde, commis de l'Etat, membres de la société civile, notables, leaders d'opinions, élites, imams et hommes de religion, de se mobiliser et de sensibiliser la jeunesse sur ces phénomènes, qui doivent être traités avec le plus grand sérieux, et d'œuvrer dans un élan de solidarité et d'entraide, à les tuer dans l'œuf, en vue d'éviter la fitna à notre pays", a-t-il recommandé.

A noter que la visite de travail et d'inspection au Commandement de la Gendarmerie nationale s'inscrit dans le dans le prolongement des visites d'inspection aux différentes Forces et Régions militaires, durant ce mois sacré de Ramadhan.

"Après la cérémonie d'accueil, le Général de Corps d'Armée, accompagné du Général Yahia Ali Oulhadj, Commandant de la Gendarmerie nationale, a observé un moment de recueillement à la mémoire du Chahid Larbi Ben M'hidi, dont le siège du Commandement de la Gendarmerie nationale porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et celle de nos valeureux Chouhada", note le communiqué du MDN.

Au terme de cette rencontre, le Chef d'état-major de l'ANP a donné "une série d'instructions et d'orientations portant, en somme, sur la discipline et la probité et l'impératif de contribuer à la sécurité et au bien-être des citoyens, notamment durant ce mois sacré de Ramadhan", conclut la même source.