Congo-Kinshasa: Bruno Lemarquis - " Les besoins humanitaires en RDC sont à un niveau très élevé "

" Les besoins humanitaires en RDC sont à un niveau très élevé du fait notamment de la situation sécuritaire dans l'Est et font de la crise humanitaire de ce pays l'une des plus complexes du monde et celle qui a duré le plus longtemps ", a déclaré coordonnateur humanitaire de l'ONU en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis, au cours de la conférence des Nations unies de ce mercredi 20 avril à Kinshasa.

Le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC préconise de mettre le cap autant sur les causes que sur ls symptômes dans la réponse à cette crise :

" C'est toujours essentiel de travailler collectivement sur les causes les plus profondes, les causes structurelles que personnellement j'appelle les nœuds gordiens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui génère l'essentiel des symptômes ? Je viens juste d'arriver dans le pays mais, intuitivement, on peut penser c'est beaucoup lié à la question foncière, beaucoup liée à la gestion et l'exploitation des ressources naturelles en particulier. Donc, ces nœuds gordiens sont souvent la source des tensions, des conflits, d'insécurité et de déficit de développement ".

Pour lui, il est important, dans les approches de tous les partenaires, de trouver un bon équilibre entre le travail sur les symptômes, " qui comprennent la partie humanitaire, l'appui sécuritaire etc., mais aussi le travail sur les causes structurelles, puisque si les problèmes ne sont pas résolus les mêmes symptômes vont continuer à réapparaitre. "

Par ailleurs, Bruno Lemarquis a annoncé le plaidoyer que lui et le ministre congolais des Affaires sociales et Humanitaires vont conjointement mener dans les prochaines semaines auprès d'un certain nombre de pays donateurs occidentaux et à l'ONU pour que la RDC reste dans leur agenda malgré la multiplication d'autres crises à travers le monde, notamment celle de l'Ukraine.