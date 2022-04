Ile Maurice: Prix des carburants | Camp-Levieux - le calme est revenu

Après un après-midi tendu, le calme est revenu vers 21 h 45 à Camp-Levieux. Les manifestants se sont dispersés après que les trois hommes arrêtés plus tôt oent été relâchés après l'intervention des avocats dits "Avengers" et de Me Akil Bissessur.

Si vous avez raté cette scène dans un de nos directs, voici le moment où trois policiers utilisent la force pour écarter une femme qui cherchait son fils parmi les manifestants. Alors que la nuit est tombée, le calme n'est pas encore revenu à Camp Levieux.

Ce matin, elle était improvisée et n'avait duré qu'une petite demi-heure. En cette fin d'après-midi, la manif des habitants de Camp-Levieux contre la hausse du prix des carburants semble redémarrer et elle semble un peu plus organisée. Des manifestants sont cette fois munis de pancartes. Ils sont devant le poste de police de Camp-Levieux et affirment qu'ils ne "bougeront pas de là tant qu'on n'annoncera pas une baisse de prix".

Depuis ce matin, le litre d'essence coûte Rs 67,40 et le diesel Rs 49,60. L'annonce de cette hausse a été faite hiersoir par la State Trading Corporation.

