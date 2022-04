Afrique: Elim. CAN 2023 - Patrice Neveu (Gabon) : " La poule est prenable "

Fort de sa performance à la CAN 2021, le Gabon est considéré comme l'un des favoris du groupe I des éliminatoires de la CAN 2021.

Une poule également composée de la Mauritanie, de la RD Congo et du Soudan. Pour Patrice Neveu, le sélectionneur des Léopards, le groupe I est prenable. "La poule est prenable, à condition qu'on ne pense pas qu'on est meilleur parce que nous avons des corrections à faire et on devra être meilleur qu'on ne l'a été à la CAN. Car, à la CAN, il y a eu des bonnes choses, après on sait qu'il y'a aussi des révisions à faire ", a confié le technicien français dans des propos relayés par Club Sport+