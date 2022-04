Algérie: Améliorer la coordination entre la Protection civile et le secteur des forêts pour lutter contre les incendies

Batna — L'amélioration de la coordination opérationnelle entre les secteurs de la Protection civile et des forêts dans la lutte contre les incendies de forêt a fait l'objet d'une session de formation régionale abritée mercredi par l'Ecole nationale des forêts de Batna.

Les conservateurs des forêts de 15 wilayas dans l'Est et dans le Sud-est du pays ainsi que des chefs de service du secteur forestier ont pris part à cette rencontre de deux jours, supervisée par des cadres de la Direction générale de la Protection civile.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la préparation de la campagne nationale de prévention et de lutte contre les incendies de forêts, a indiqué à l'APS le sous-directeur de la planification opérationnelle à la Direction générale de la Protection civile, le commandant Merizek Kefous.

Elle s'inscrit également, selon l'intervenant, dans le cadre de la coopération entre le secteur de la Protection civile et celui des forêts dans la lutte contre les incendies de forêt et l'échange d'expériences. Elle vise également à unifier les concepts, les visions et les techniques, ainsi que les efforts entrepris pour rendre l'intervention fructueuse sur le terrain.

Deux autres rencontres similaires sont organisées dans ce contexte, la première réservée aux wilayas dans le Centre au niveau du centre de formation des agents forestiers de Beni Slimane à Médéa et la seconde organisée au profit des wilayas dans l'Ouest du pays au sein du Parc national de Tlemcen, a-t-on détaillé.

De son côté, le conservateur des forêts de Batna, Abdelmoumene Boulzazene, a souligné l'importance de cette rencontre de formation pour les agents forestiers dans l'Est du pays pour bénéficier de l'expérience des éléments de la Protection civile dans la lutte contre les feux de forêt, notamment la gestion et la maîtrise des incendies, ainsi que le renforcement des liens de coopération et de coordination sur le terrain entre les deux secteurs.

Le même responsable a rappelé, à l'occasion, que les efforts conjugués des éléments de la Protection civile et des forêts de Batna ont permis l'année passée de réduire à 75 ha les superficies forestières ravagées par les flammes, un résultat qualifié de "positif" par rapport à de nombreuses wilayas du pays.

Il a estimé que la célérité dans l'intervention et la coordination sur le terrain entre les deux secteurs avaient contribué à ce résultat.

Le programme du séminaire de formation comprend des interventions théoriques et pratiques sur la coordination des efforts entre la Protection civile et les services forestiers dans la lutte contre les incendies de forêt et la manière d'intervenir sur le terrain.