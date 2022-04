Mali: La solution antichômage du pays - L'apprentissage des jeunes

communiqué de presse

LES POINTS MARQUANTS

Au Mali, la pénurie de personnel qualifié force les entreprises à embaucher des ouvriers étrangers, originaires de pays de la région

Le Centre de formation de Missabougou, dans la banlieue de Bamako, souhaite inverser cette tendance en offrant 21 filières d'apprentissage

Entre 2005 et 2020, il a déjà formé plus de 3 000 jeunes, dont 1 268 femmes. En 2020, plus des deux tiers ont trouvé un emploi à la sortie. Leur taux d'insertion en 2020 s'élevait à 73,61 %

BAMAKO, Mali, le 20 avril 2022 -- Aminata Traoré a 22 ans. Cette jeune femme originaire de Ségou n'a jamais eu la chance d'aller à l'école, comme près de 40 % des filles au Mali. Pour gagner sa vie, elle faisait du petit commerce au bord des routes. Mais ses revenus étaient médiocres et souvent aléatoires. Sur le conseil d'une amie, elle décide de s'inscrire au Centre multifonctionnel Salif Sangaré de Missabougou.

Cet organisme de formation professionnelle installé sur un grand campus de quelque cinq hectares, dans la banlieue de Bamako, est unique. Il accueille des jeunes de plus de 15 ans, certains analphabètes, d'autres qui ont quitté l'école prématurément et leur propose une vingtaine de filières professionnelles très variées, allant de l'électricité à la transformation agroalimentaire en passant par la plomberie, la climatisation, la maçonnerie... Aminata Traoré, elle, se forme depuis plus d'un an à la menuiserie aluminium pour apprendre à fabriquer des encadrements de fenêtre, des escaliers, des portes.... " Je rêve de travailler dans une entreprise en attendant d'avoir les moyens de créer mon propre atelier ", raconte-t-elle.

L'intérêt du Centre, pour elle, c'est qu'il est accessible à tous, même à ceux qui n'ont jamais été scolarisés. Une grande part de la population du Mali est très jeune. Or plus de 38 % des élèves abandonnent l'école en primaire car les perspectives de décrocher un emploi, même avec un diplôme, restent faibles. Les jeunes se tournent donc vers les petits boulots du secteur informel ou partent travailler à l'étranger, souvent de façon irrégulière. De leur côté, les entreprises maliennes incapables de trouver une main d'œuvre qualifiée locale sont obligées de recruter des salariés originaires de pays voisins ou d'Afrique de l'Ouest.

Le Centre de Missabougou vise à pallier cette pénurie de personnel, à redonner espoir aux jeunes et à leur offrir des compétences qui les préparent au marché du travail. Abraham y a suivi des études de menuiserie, son rêve. Il a ouvert aujourd'hui un petit atelier dans son quartier dont les revenus lui assurent un niveau de vie décent. " L'avantage de ce centre par rapport à un apprentissage en atelier, c'est le gain de temps et le diplôme. Le certificat obtenu à la fin des études permet de travailler partout, y compris en entreprise ", affirme le jeune homme. " Et puis l'enseignement est bien adapté aux réalités du marché local ", ajoute-t-il.

Un enseignement en bambara pour optimiser l'apprentissage

L'établissement a deux gros atouts. Ses frais de scolarité de 2 500 francs CFA par mois (environ cinq dollars américains), sont modestes et donc très accessibles. Les cours ensuite sont assurés en bambara par rapport au français dans la plupart des autres établissements.

" C'est une spécificité du Centre qui permet de faciliter la compréhension et la communication entre enseignants et étudiants. Ces derniers passent d'abord par une étape d'alphabétisation, avant d'entamer leur apprentissage professionnel, " explique M. Diarra, formateur en maçonnerie. Dans la formation, l'accent est mis davantage sur la pratique que sur la théorie, pour aider les jeunes à acquérir rapidement de l'expérience.

Entre 2005 et 2020, le Centre a accueilli plus de 3 000 élèves, dont 1 268 femmes, et 73,6 % ont trouvé un emploi à la sortie.

L'établissement de Missabougou est soutenu par le Projet de développement des compétences et emploi des jeunes (PROCEJ), lancé par le gouvernement malien en 2014 et financé par la Banque mondiale. Ce programme accompagne neuf centres de formation dont sont sortis plus de 42 000 étudiants, parmi lesquels un tiers de femmes. Son but est de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et d'encourager les entreprises du secteur privé à créer des emplois.

Une fois son diplôme de menuisière aluminium en poche, Aminata Traoréespère bien acquérir son indépendance financière et assumer les besoins de sa famille et de ses futurs enfants.