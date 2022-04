Cote d'Ivoire: Dr Ranie-Didice Bah Koné - Un engagement au service de la lutte contre la vie chère

Dr BAH-KONE est Economiste, Enseignante-Chercheuse à l'Université de Bouaké (Côte d'Ivoire) et Secrétaire Exécutive du Conseil National de Lutte contre la Vie Chère (CNLVC), structure opérationnelle du Gouvernement dans la lutte contre la vie chère.

Titulaire d'un Doctorat en économie obtenu en septembre 2009 à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines en France, elle possède également un Master en Economie du développement et une Maîtrise en Science Economie spécialité Economie Internationale de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, France.

Avant d'occuper le poste de Secrétaire Exécutive du CNLVC, Dr BAH-KONE était Directrice de la Veille Stratégique et de la Lutte contre la Vie Chère au Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Auparavant, elle a fait plusieurs cabinets ministériels comme Conseiller Technique. Elle a notamment été tour à tour, Conseiller Technique au Ministère des Infrastructures Economiques et au Ministère de la Salubrité Urbaine

En terme d'engagement associatif, Dr BAH-KONE est présidente-fondatrice de la Fondation Moussobah, une fondation qui a pour but de contribuer à la préservation de l'environnement et à la promotion du développement Côte d'Ivoire durable et en Afrique.