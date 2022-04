Algérie: Quatre lauréats au Concours national de récitation du saint Coran dédié aux enfants aux besoins spécifiques

Alger — Quatre (4) enfants aux besoins spécifiques ont été classés premiers à la 2e édition du Concours national de récitation et de psalmodie du saint Coran organisé par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs durant le mois de Ramadhan.

Les lauréats sont Hamza Zegada (Batna) dans la catégorie de l'autisme, Herama Chaima (Bordj Bou Arreridj) dans la catégorie des enfants en détresse et aveugles, Abdelkader Aidouni (Alger) dans la catégorie de la déficience mentale et Sarah Bouzara (Blida) dans la catégorie des déficiences auditives et motrices, a précisé mercredi le président du jury, Ziane Djebbar, lors de la finale à laquelle ont participé 12 enfants issus des établissements spécialisés relevant du secteur de la Solidarité nationale.

Composé d'imams et d'enseignants du Coran, le jury a également décerné à la petite Safaa Guetch (Constantine) dans la catégorie des aveugles le titre de "lauréate spéciale" pour la beauté de sa voix dans la récitation du Coran, a fait savoir M. Ziane, précisant que des critères comme la faculté de mémorisation, l'art de la psalmodie et la beauté de la voix avaient été pris en compte pour la sélection des lauréats.

Pour sa part, le directeur de la protection et de la promotion de l'enfance et des programmes de solidarité en faveur des jeunes au ministère de la Solidarité nationale, Kamel Belalia, a annoncé l'organisation le 29 avril d'une cérémonie en l'honneur des lauréats.

Ce concours a vu la "participation de plus de 600 enfants des établissements spécialisés du secteur de la Solidarité nationale à travers les différentes wilayas du pays", a-t-il souligné, faisant état de la sélection, dans un premier temps, de 149 enfants, dont 12 se sont qualifiés pour la finale du concours, parmi lesquels ont été sélectionnés les quatre lauréats.