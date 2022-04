Tunisie: ISEA 2023 à Paris - Près de 2000 créateurs, chercheurs et innovateurs de 60 pays attendus

Tunis — Organisé par Le Cube (Fabrique d'expériences créatives) et le laboratoire de recherche de l'École des Arts Décoratifs (EnsadLab) avec le soutien du Ministère français de la Culture, le Symposium International de la création numérique, ISEA est un événement majeur de la scène mondiale des arts numériques, des industries créatives et de l'innovation culturelle.

Il prendra place à Paris dans sa 28ème édition l'année prochaine du 16 au 21 mai 2023 au Forum des images, et dans toute la France tout au long du printemps 2023, sur le thème "Symbiose". Un appel à candidatures est lancé pour les artistes, chercheurs et créateurs pour prendre part à l'ISEA2023 où les arts numériques, les industries créatives et l'innovation culturelle sont à l'honneur. Le dernier délai pour candidater est fixé pour le 26 mai 2022 pour les propositions artistiques et au 13 juin 2022 pour les propositions académiques

Avec 60 pays participants, l'ISEA se tient chaque année dans un pays différent. Evénement transdisciplinaire, il réunit les acteurs des arts numériques, des Industries Créatives (IC), de l'innovation culturelle, du design et de la recherche qui participent aux avancées de la recherche et de la création

Entre journées d'échanges, présentations de projets et diffusion artistique, ISEA donne à voir le meilleur de la création numérique grâce à une sélection opérée par des jurys internationaux.

Sa 28ème édition se tiendra exceptionnellement en France à Paris, après l'Espagne, le Canada, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, la Colombie et la Chine.

ISEA2023 attend 2000 créateurs, chercheurs et innovateurs internationaux, et plus de 100 000 spectateurs sur la programmation artistique. En lien avec les acteurs de 60 pays participants, il donnera une forte visibilité à l'écosystème français et à ceux du monde entier. Il sensibilisera le grand public aux nouvelles formes de création numérique et, à travers elles, aux grands enjeux sociétaux contemporains.

Un symposium associant réflexion transdisciplinaire et parcours de création

Virtualité, connectivité, IA, big data, robotique, NFT, metaverse mais aussi design sensoriel ou neuroscience sont autant d'exemples de domaines qui bouleversent depuis quelques années les différents champs de la création, elle-même participant de cette réinvention. La transformation des usages et des pratiques à l'ère des algorithmes renouvelle les modèles productifs et les usages. Cette évolution s'inscrit plus globalement dans les grands enjeux de transformation du numérique, elle interroge le sens donné au progrès, surtout dans le contexte environnemental et sanitaire.

Pour anticiper et comprendre les évolutions de la création, ISEA2023 PARIS FRANCE croisera les visions, pratiques et savoir-faire d'acteurs issus des écosystèmes de la création numérique et de l'Innovation à travers l'organisation de deux manifestations :

La programmation artistique sera répartie sur plus de 100 lieux partenaires à Paris et en France, durant plusieurs semaines. Elle se déclinera en parcours aux thématiques diverses permettant aux spectateurs de découvrir une grande variété d'œuvres numériques : installations, réalités virtuelles ou augmentées, performances, concerts, jeux vidéos, design, films ou encore livres numériques seront présentés dans le cadre de ces parcours.

La programmation académique réunira durant une semaine de nombreux acteurs de la création numérique au Forum des images - TUMO Paris, ainsi que sur une plateforme virtuelle, autour d'un riche programme académique incluant des conférences, des tables rondes, des affiches scientifiques, des présentations institutionnelles, des exposés d'artistes et des ateliers.... Elle présentera les avancées dans le domaine de la création numérique et des industries créatives :

A la croisée des sciences, de l'innovation et de la création, les arts hybrides et les cultures numériques stimulent l'apparition de formes d'expression inédites pour les artistes et d'expériences nouvelles pour les publics. Ils permettent d'appréhender avec pertinence les mutations de notre monde, et d'ouvrir, pour l'avenir, un champ des possibles désirable et de nouveaux récits. Les mutations économiques, politiques, sociétales ou encore écologiques que nous traversons sont une invitation à penser, chercher et créer autrement et c'est à cette intersection que les arts hybrides et les cultures numériques se placent.

La complexité des enjeux auxquels nous faisons face appelle une transdisciplinarité de nos modèles (sociaux, économiques, culturels, etc.) et de nos usages. Les filières professionnelles des industries créatives (nouveaux médias, sport, jeux vidéos, patrimoine "augmenté", spectacles immersifs ou encore des "univers virtuels", pour ne citer qu'eux) sont en pleine mutation. Ce vaste champ bouillonnant est à explorer aussi dans toutes la multiplicité de ses protagonistes - acteurs de la citoyenneté, industriels, scientifiques, artistes, designers, etc. Les Industries créatives apportent aussi des perspectives en dehors de leur strict champ d'application en transférant compétences et savoir-faire dans d'autres secteurs comme ceux de la santé par exemple.