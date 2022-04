Ile Maurice: Visite officielle│ Les PM mauricien et britannique en Inde - Chagos au menu ?

Le Premier ministre (PM) s'est envolé pour l'Inde samedi. Et le PM britannique, entame également une visite dans la Grande péninsule dès aujourd'hui. Est-ce une simple coïncidence ? Ou une démarche calculée au moment où les débats s'amplifient sur le dossier Chagos et l'enjeu de Diego Garcia ?

Pravind jugnauth a mis le cap sur la Grande péninsule le samedi 16 avril. Il sera de retour dimanche. Pour cette visite, il est accompagné d'une délégation de haute facture et de son épouse, Kobita. Lors de sa visite au Gujarat, le Premier ministre a assisté, mardi, à l'inauguration du centre mondial de médecine traditionnelle et il a participé au Global Ayush Investment and Innovation Summit, hier, selon la presse indienne.

Au programme de Pravind Jugnauth pour cette visite officielle de huit jours : des rencontres avec son homologue indien, Narendra Modi, bien entendu, mais aussi avec les ministres en chef du Gujarat, de l'Uttar Pradesh, ainsi que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hormis les relations privilégiées qu'entretiennent l'Inde et Maurice, d'aucuns se posent des questions sur d'autres possibles objectifs de ce déplacement, telles que mis en avant par les articles des médias internationaux.

Ainsi, si les discussions lors des séances de travail avec le PM indien portent sur des sujets d'intérêt international ainsi que des enjeux bilatéraux, le dossier des Chagos et de Diego Garcia, sans oublier le cas d'Agalega, ont dû revenir sur le tapis. D'autant que le magazine indien Swarajya évoque de possibles discussions entre Pravind Jugnauth et Boris Johnson... Car le PM britannique entame lui aussi une visite en Inde, et au Gujarat, aujourd'hui.

Est-ce une simple coïncidence que les deux hommes soient réunis au même endroit et au même moment ? "À mon avis, il n'y a pas de lien entre les visites des PM mauricien et britannique. L'Inde est un grand pays et elle reçoit deux ou trois personnalités par semaine. Dans le cas de Pravind Jugnauth, ce serait spécifique à l'objectif fixé. Je ne pense pas que cela ait été programmé", déclare Vijay Makhan, ancien diplomate et observateur. Il se dit sceptique du lien établi entre ces hasards du calendrier.

Cela dit, si les chemins de Pravind Jugnauth et de Boris Johnson se croisent pendant leur programme prévu en Inde, la rencontre fortuite ou calculée peut se prêter au débat sur la souveraineté des Chagos. Quel rôle jouera l'Inde dans ce cas ? Vijay Makhan est d'avis que la Grande péninsule pourrait agir comme médiatrice, au vu de son influence mondiale grandissante. "Cela aurait été l'occasion rêvée de parler de tout cela, si Narendra Modi organisait une rencontre, même informelle, entre ces deux dirigeants", fait valoir l'ancien diplomate.

Pour Alain Laridon, ancien ambassadeur à Maputo, c'est la géopolitique et des consultations tous azimuts qui se déroulent en Inde, notamment sur le conflit des Chagos mais aussi la position de la Grande péninsule sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. "On bouge des pions au niveau de la planète. À mon avis, rien n'est dû au hasard. La visite des PM mauricien et britannique, au même moment, est planifiée."

Il est d'avis que l'Inde jouera les arbitres dans les discussions entre Maurice et le Royaume-Uni sur les dossiers Chagos et Diego Garcia. D'autant que, rappelle-t-il, les Indiens ont entamé des projets à Agalega. Comme Boris Johnson est sur place, il devrait probablement évoquer le dossier mauricien avec Narendra Modi. "On verra alors ce que fera le grand frère (l'Inde) pour le petit frère (Maurice). C'est tout un jeu politique qu'il faut suivre de près", estime Alain Laridon.

S'il avoue ne pas savoir si quelque rencontre a été planifiée entre Pravind Jugnauth et Boris Johnson, Madun Dulloo, ancien ministre des Affaires étrangères, souhaite que l'Inde joue le rôle d'intermédiaire entre Maurice et le Royaume-Uni. "Si on pouvait trouver une solution à l'amiable et surtout diplomatique pour la souveraineté de Maurice sur les Chagos et Diego Garcia, ce serait tant mieux. Je souhaite et je prie pour que l'Inde aille dans cette direction." Il y va de notre intérêt, conclut-il.