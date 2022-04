Cote d'Ivoire: Le festival bongne-go reporté - Anne ouloto en donne les raisons

Anne Ouloto annonce le report du festival Bongne-Go Cavally 2022 et en donne les raisons

La ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, présidente du Conseil Régional du Cavally Anne Ouloto a annoncé samedi 9 avril 2022 le report du festival Bongne-Go Cavally 2022. Prévu se tenir les 28, 29 et 30 avril 2022 à la place publique de Guiglo, le Festival Bongne-Go est reporté, a annoncé la ministre Anne Désirée Ouloto qui a confié le choix des nouvelles dates du festival aux chefs, garants de la tradition Wè. Elle a fait l'annonce à Daloa le samedi 9 avril 2022 lors de l'intronisation de Pouho Guilbert, chef de la communauté Wê de cette ville. Les raisons sont énormes mais une seule empêche aujourd'hui les organisateurs d'exprimer une joie collective à travers ce festival. Il s'agit du décès du patriarche Guehi Vlehi Vincent, chef de terre, membre de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire chargé du Guémon.

Les chefs invités à se concerter pour proposer une nouvelle date:

" Nous sommes en deuil, nous avons perdu un patriarche, Guehi Vlehi Vincent du Guémon. Nous ne pouvons pas être joyeux pendant que nous avons les larmes aux yeux. Je demande à tous les chefs Wè présents ici, de me proposer une nouvelle date pour organiser le festival juste après les obsèques de notre patriarche. Nous ne pouvons pas être en joie pendant que le corps de notre patriarche Guehi Vlehi Vincent est à la morgue. Donc je demande aux chefs de se concerter et me proposer une date qui nous permettra de nous réunir à Guiglo autour de notre festival et parler du développement " a dit la ministre avant de réconforter les chefs. " Je sais que vous avez mal actuellement. Parce qu'un chef, c'est celui qui incarne la dignité. Moi, votre fille, qui est ministre, j'ai la charge de ma région. Laissons et oublions tout ce qu'il se passe actuellement et regardons devant.