Cote d'Ivoire: Carême et ramadan 2022 à tafiré - Ouattara sié abou exhorte les populations à cultiver, la tolérance, la fraternité et l'amour

Ouattara Sié Abou a appelé les populations de Tafiré à la culture de la tolérance, la fraternité et l'amour à l'occasion du mois du jeûne du Ramadan 2022 qui coïncide avec celui des chrétiens.

Le samedi 16 avril 2022, le Directeur Général des Impôts, Ouattara Sié Abou, par ailleurs, président de la coordination des cadres des sous-préfectures de Tafiré, Badikaha et Niediekaha, département de Niakaramadougou, a fait don de 15 tonnes de riz, 25 tonnes de pâtes alimentaires, 3 tonnes de lait, 1,5 tonne de sucre et 100 corans aux musulmans et chrétiens. Un soutien d'un montant d'environ 35 millions de francs CFA pour accompagner et aider les fidèles des deux communautés religieuses dans ces rites de pénitence que sont le carême et le jeûne.

Une période marquée par la dévotion, la révélation, l'adoration et le partage. A la cérémonie de remise, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Tafiré, le Directeur Général des Impôts Ouattara Sié Abou, a réaffirmé l'engagement des cadres des trois localités à accompagner les populations pour leur bien-être mais surtout pour le développement local. Il a surtout prôné la paix, l'unité, l'entente et le vivre ensemble. "Le Jeûne musulman qui coïncide avec le Carême chrétien, montre qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a pas de frontières à la vérité entre les religions.

C'est pourquoi, je vous exhorte à cultiver, la tolérance, la fraternité et l'amour", a-t-il dit. Aux chefs traditionnels, les cadres ont offert 47 tenues traditionnelles. C'est Alassane Kpotery Coulibaly, président du Conseil supérieur des chefs de Tafiré, Badikaha et Niediekaha qui a réceptionné les dons. Dans son message au nom des bénéficiaires, il a précisé que cette manne, comme de coutume, tombe à point nommé. "La période de décade est un moment difficile, une période de forte exigence. C'est pour cela que nous recevons toujours à cette période-là et ce, depuis quelques années, le soutien de la coordination de nos cadres", a dit Alassane Kpotery Coulibaly.