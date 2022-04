Afrique Centrale: Réouverture des frontières terrestre et fluviale Angola/Congo

Cabinda — Les frontières terrestre et fluviale entre l'Angola et le Congo, fermées il y a 25 mois en raison de la pandémie de Covid-19, ont été officiellement rouvertes ce mercredi.

L'Angola et la République du Congo partagent 201 kilomètres de frontière terrestre et 103 kilomètres par voie maritime.

La cérémonie de réouverture s'est déroulée en présence du ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado, pour la partie angolaise, et du maire du département (province) de Pointe-Noire, Honoré Paka, pour le Congo.

Francisco Pereira Furtado a déclaré qu'avec la réouverture de la frontière de Massabi, et en respectant toutes les mesures de biosécurité contre le Covid-19 des deux côtés, il a été fait la volonté des populations des provinces de Cabinda, Kouilou et Pointe-Noire.

"Pointe-Noire dispose d'un port utilisé par les agents importateurs de Cabinda pour recevoir les marchandises en transit vers Cabinda, dont la porte d'entrée est la frontière terrestre de Massabi (Angola) et Ntiamba Nzazi (Congo)", a souligné le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République.

Il a exhorté les organes de défense et de sécurité des deux pays à un plus grand contrôle dans la protection de la frontière et le maintien de la lutte contre la traite des êtres humains, l'immigration clandestine, la violation des frontières, les crimes transfrontaliers et le commerce illégal.

Pour sa part, le maire de Pointe Noire a souligné l'importance de la réouverture de la frontière pour la circulation des personnes et des marchandises, ainsi que pour le commerce entre les deux parties.

Honoré Paka a déclaré que la réouverture de la frontière permettra aux populations de Cabinda et de Pointe-Noire de reprendre l'exercice normal et habituel du commerce transfrontalier, impliquant des visites d'affaires, du tourisme et du transport de marchandises qui transitent par le port autonome de Pointe-Noire.