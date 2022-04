Togo: Me Célestin Agbogan fait une révélation

Les trois responsables du syndicat des enseignants du Togo (SET) actuellement en détention à la prison civile de Lomé après leur reversement dans l'administration générale ont confié un message à leur avocat Me Célestin Agbogan pour leurs autres camarades.

" Les enseignants enfermés m'ont chargé d'une commission pour leurs collègues, celle d'aller leur dire de lutter pour leur libération mais de ne pas négocier leur libération, qu'ils sont là-bas mais ils vont continuer leur lutte et de ne pas penser qu'un jour certains parmi pourraient les rejoindre et pour cette raison fléchir ", a déclaré Me Célestin Agbogan.

Il intervenait mercredi lors de la conférence de presse des " FEMMES PYRAMIDE " qui ont dénoncé et condamné la vie chère dans le pays ainsi que plusieurs cas de violences faites togolaises. En se basant sur une pensée de Thomas Sankara qui dit " il n'y a de révolution sociale véritable que lorsque la femme est libérée ", ces femmes ont dit se réserver le droit d'appeler les populations à des actions de pression d'envergure si le gouvernement reste inactif.

Pour un début, elles proposent la création d'une initiative citoyenne contre la faim au Togo:

"Je voudrais vous dire une chose, c'est que quand vous allez commencer par impacter, on pourra vous mettre en prison pour trouble à l'ordre public, la justice est là pour ça. Au Togo, on instrumentalise la justice pour décourager ceux qui luttent. Je vais vous demander de vous attendre à cela, mais surtout ne fléchissez pas ! ", a lancé Me Célestin Agbogan à l'endroit des Femmes Pyramide. Rappelons que les trois enseignants en détention sont Joseph Toyou (secrétaire régional du SET), Kossikan Kossi (secrétaire général adjoint du SET) et Ditorga Sambara Bayamina (Délégué préfectoral du SET). Selon les informations, la justice les accuse " d'avoir incité les élèves et autres personnes à la révolte par des promesses, menaces, ordres ou tous signes de ralliement ".