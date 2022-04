Afrique: Baisse de l'activité du secteur tertiaire au mois de janvier

Le secteur tertiaire sénégalais, au mois de janvier 2022, est marqué par une baisse du Chiffre d'affaires (Ca) des sous-secteurs des services (-13,5%) et du commerce (-6,7%) en rythme mensuel, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

L'indice du chiffre d'affaires des Services et l'Indice du chiffre d'affaires du Commerce (base 100 en 2010) ont connu une baisse en janvier dernier. L'indice du chiffre d'affaires des Services est de 143,3 en décembre à 124,0 (Base 100 2010) en janvier 2022 soit une baisse de -13,5% en variation mensuelle. Par rapport à janvier 2021 (117,3), l'Ansd note une hausse de 5,7%. Concernant le chiffre d'affaires du commerce, l'indice s'est situé à 146,1 en janvier dernier contre 156,6 le mois précédent, traduisant une chute de 6,7%. Par rapport à la situation de la même période de 2021 (133,0), l'agence note une hausse 9,9%. Le ralentissement du Ca du sous-secteur des services est lié principalement à la chute de celui des "Activités immobilières" (-77,0%), des "Activités spécialisées, scientifiques et techniques" (-52,9%), des " Activités financières et d'assurance" (-32,2%) et d'"Hébergement et Restauration " (-23,1%). S'agissant de l'activité du commerce, le repli est imputable à la contreperformance du " Commerce de détail" (-7,4%) et du "Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles" (-7,2%).