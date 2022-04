Afrique: Industries manufacturières - Le chiffre d'affaires en hausse de 11,7% au quatrième trimestre 2021

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires dans les industries manufacturières a augmenté de 11,7% en variation annuelle, sous l'effet d'un bon comportement des ventes d'une bonne partie des produits manufacturiers. L'information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans sa " Note sur les évolutions économiques récentes " (Neer). En effet, ajoute l'Ansd, hormis les " produits textiles et articles d'habillement " (-41,5%),

les " produits électroniques et informatiques, équipements électriques, machines " (-39,1%), les " produits métallurgiques et de fonderie, ouvrages en métaux; produit du travail des métaux " (-35,1%), les " produits du raffinage et de la cokéfaction " (-7,2%) dont les ventes sur la période se sont repliées, pour toutes les autres sous-branches de la manufacture, le chiffre d'affaires est ressorti en hausse. "Sur les douze mois de 2021, le chiffre d'affaires dans les industries manufacturières s'est accru de 33,2%, relativement à celui de l'année précédente. Relativement à celui de la période correspondante de 2020, le chiffre d'affaires dans les industries extractives est ressorti en hausse de 31,0% au quatrième trimestre 2021 ", renseigne l'Ansd.

Cette augmentation est expliquée par la forte hausse des ventes des autres produits des industries extractives (+70,4%). En cumul sur les quatre trimestres de 2021, le chiffre d'affaires dans les industries extractives s'est accru de 24,0%, comparativement à celui de la période correspondante de 2020.

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires des industries environnementales s'est bonifié de 8,8% en relation avec la hausse du chiffre d'affaires de l'activité de collecte, de traitement et d'élimination des déchets (+9,6%). Toutefois, sur la même période, il est noté une diminution du chiffre d'affaires dans l'activité de collecte des eaux usées et boues (-85,4%). Sur les douze mois de 2021, le chiffre d'affaires des industries environnementales s'est relevé de 27,5%, comparativement à celui de 2020. Le chiffre d'affaires des industries de production d'électricité, de gaz et d'eau s'est relevé de 7,5% au quatrième trimestre 2021, comparativement à celui de la même période de 2020.

Cette évolution est attribuable à la hausse simultanée de la vente d'électricité et de gaz (+3,4%) et d'eau (+22,1%). Sur les deux semestres de 2021, les ventes d'électricité, de gaz et d'eau se sont accrues de 3,7%, relativement à celui de l'année précédente. En variation annuelle, le chiffre d'affaires de l'égrenage de coton s'est détérioré de 55,3% au quatrième trimestre 2021, en liaison avec la baisse des ventes de coton.