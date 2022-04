Afrique: " Pour prendre des points au Sénégal, ça ne va pas être une mince affaire ", Steve Mounié l'attaquant Brestois des écureuils sur les éliminatoires de la CAN 2023

" Suite au tirage des groupes de qualification pour la CAN 2023, je voulais dire qu'on est tombé dans un groupe assez homogène, face aux Champions d'Afrique. Ce qui ne va pas être une mince affaire. On sait à quel point leur équipe est talentueuse, elle est championne d'Afrique. Pour leur prendre des points ça ne va pas être une mince affaire.

Ensuite, on est tombé contre le Mozambique et le Rwanda, deux équipes que je ne connais pas, que je n'ai jamais affronté. Mais j'ose espérer que ce sont deux Nations qui produisent du beaux football. Donc, je pense que ça ne va pas être facile de jouer contre ces deux pays.

Mais ça va être de bons matchs. Ça va être un plaisir de jouer au stade de Dakar et ensuite d'aller jouer au Mozambique et au Rwanda. Mais, le fait est qu'on prenne match par match. Qu'on reste concentré de la première à la dernière journée. On sait à quel point c'est important et qu'il ne faut pas de démobiliser en cours de route, même si on pense qu'on est sur les bons rails. Il faut quand même essayer de tuer la qualification le plus rapidement possible parce les dernières journées à l'extérieur nous ont fait défaut et on n'a pas envie que ça se reproduise. Il va falloir être très vigilants ".