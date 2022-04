Afrique: " Nous devons garder la tête sur les épaules, respecter nos adversaires... ", Me Augustin Senghor sur les éliminatoires de la CAN 2023

" Il faut continuer à faire ce que nous savons mieux faire. D'abord garder la tête sur les épaules, respecter nos adversaires, mais essayer de se perfectionner d'avantage. On peut aller au-delà des résultats que nous avons fait, c'est à dire, nous qualifier à la prochaine CAN, mais essayer de préserver notre trophée, parce que c'est ça l'objectif.

C'est pour cela que nous devons respecter tous les adversaires qui sont en face de nous. La dernière CAN que nous avons gagné est là pour rappeler si besoin en est qu'il n'y a plus de petites équipes. Jouons le à fond. Mais restons toujours dans nos objectifs qui ont été, dans les dernières éliminatoires de CAN, de se qualifier très vite en passant par l'anticipation, par une meilleure organisation de l'environnement de l'équipe, de la logistique. Pour ça, notre volonté la plus forte est non seulement de maintenir nos actifs, mais de les conforter et les renforcer encore pour vraiment mériter le statut de favori " a déclaré le président de la Fédération sénégalaise, Me Augustin Senghor.