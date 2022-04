Cote d'Ivoire: Lutte contre la vie chère - Le Conseil national de la Consommation consulte Aka Aouélé

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) et le Conseil national de la Consommation (Cnco) veulent mutualiser leurs forces, dans le cadre de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Un cadre de collaboration entre les deux institutions sera mis en place, à cet effet, dans les prochains jours. C'est ce qui ressort d'une séance de travail qui a eu lieu, le Jeudi 14 avril 2022, dans les locaux du Cesec, au Plateau, entre Eugène Aka Aouélé, président du Cesec et Manuella Ollo, présidente du Cnco.

La rencontre avait pour but de présenter le Cnco au Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et de solliciter la mise en place d'un cadre de collaboration entre les deux institutions. Manuella Ollo a souligné à l'occasion, que le Cnco, organe étatique paritaire, de bonne gouvernance, ayant un caractère consultatif, est une force de propositions au Gouvernement, pour toutes les questions liées à la consommation.

" Le Cnco est une plateforme d'échanges avec les différents mouvements de consommateurs ivoiriens, du patronat, et du secteur public, en vue de les sensibiliser à l'effet de préserver le pouvoir d'achat des populations dans leur ensemble ", a-t-elle souligné. Elle n'a pas manqué d'ajouter que la mise en place d'un cadre de collaboration entre ces deux institutions permettra au Cnco d'enrichir son expérience. A l'en croire, le président du Cesec a accédé à cette doléance. Une séance de travail entre les deux institutions est prévue dans les prochains jours autour de la question.