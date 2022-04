Cote d'Ivoire: Projet d'Appui à la Gestion Économique et Financière - Les experts examinent la politique nationale d'évaluation

Un atelier d'examen et de validation de la politique nationale d'évaluation et du plan d'actions a réuni, le 15 avril, les experts et professionnels, des membres de l'administration publique, de corporations, des élus locaux, les acteurs du privé et les parties prenantes à Grand-Bassam. L'initiative est du ministère de l'Économie et des Finances à travers le Projet d'appui à la gestion économique et financière (Pagef), avec l'appui financier de la Banque Africaine de Développement (Bad).

Elle visait à favoriser les priorités de développement internationales et régionales notamment les Objectifs de Développement Durable (Odd) et la vision 2063 de l'Union Africaine, l'Étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 (Enp Ci-2040) et du Plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 (Psci-2030), afin de lever les obstacles résiduels à la transformation structurelle de l'économie.

Selon le Pr Bamba Ngaladjo, coordonnateur du Projet d'appui à la gestion économique et financière, l'objectif de l'atelier vise à restituer et valider les travaux relatifs à la politique nationale d'évaluation et le plan d'actions instituant l'exercice de l'évaluation des politiques publiques et accompagnant le cadre institutionnel élaboré.

A travers cet atelier, il s'est agi , selon lui, à renforcer la culture de transparence et de redevabilité afin de garantir l'efficacité de l'action publique.

A l'occasion, Dr Yéo Nahoua, directeur de cabinet du ministère du plan et du développement a relevé les acquis et performances au cours de ces dernières années sous le leadership du Président de la République Alassane Ouattara. Notamment l'organisation en mars 2019 de la 9e conférence de la Communauté Africaine de l'évaluation qui a regroupé environ 700 personnes venues des quatre coins du monde, l'organisation en octobre 2021 de la conférence régionale sur l'évaluation d'impact des politiques publiques en Afrique Francophone, l'adoption en septembre 2021 par le gouvernement du projet de loi relative à l'évaluation des politiques publiques. Bien avant, Il a traduit ses remerciements à la Banque Africaine de Développement (Bad) qui, à travers le Pagef, a apporté un appui substantiel au gouvernement dans le financement des travaux d'élaboration du texte de l'avant-projet de ce projet de loi.