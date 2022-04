Cote d'Ivoire: Série télé - " Eki ", le nouveau bijou de Canal+

Le cinéma Majestic de Prima marcory a projeté pour la première fois la nouvelle série fiction dénommée " Eki " dans la soirée du mardi 19 avril 2022. Cette série qui sera diffusée à partir du 25 avril sur les antennes de canal+première est une coproduction de la structure Osso et de Canal+Original.

Réalisé par trois (3) réalisateurs, ce film de 52 minutes contient 10 épisodes tournés pendant 85 jours au Gabon et en Côte d'Ivoire avec près de 150 personnes. Aux dires de Fabrice Faux, directeur des chaînes et contenus de la télévision, ces épisodes tournés en Afrique décryptent la société gabonaise d'aujourd'hui ainsi que la place de la femme dans une société africaine en pleine mutation. Selon lui, ce film se veut rassembleur, car il a réuni dans un même scénario des acteurs africains de six (6) pays notamment, le Gabon, la Côte d'Ivoire le Congo, le Mali, le Burkina-Faso.

La série Eki, parle d'une jeune dame, juge aux affaires familiales spécialisée dans les divorces. Malheureusement, la joyeuse vie de cette femme connaîtra un déclin lorsqu'elle apprendra que son père, un haut magistrat admiré et respecté est accusé du viol et meurtre d'une fillette de douze ans. Convaincu de l'innocence de son père, Eki Nyonda sera impliquée dans une enquête pleine de mystères et de non-dits qui entremêle amour, justice et rituels mystiques. Dans l'intention de connaître la vérité, elle entamera un parcours initiatique personnel et spirituel.

L'actrice principale dénommée Eki est en réalité la productrice Nelly Belval. N'ayant pas trouvé le personnage adapté à Eki dans le casting, Nelly Belval sous la recommandation de son époux Vincent Belval s'est prêté au jeu, et bingo ! C'est le succès. " Dès les essais casting, je ressens que quelque chose est en train de naître au fond de moi...Je crois qu'Eki m'a choisie ! " a déclaré la réalisatrice la productrice, lors de la présentation officielle de ce joyau.