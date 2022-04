Cote d'Ivoire: Ficad - Rideau sur l'édition 2022 riche en couleur

Les lampions de la 17e édition du Ficad (Festival international de la culture et des arts de Daoukro) se sont éteints hier matin avec le départ des commerçants et opérateurs économiques, qui ont investi une semaine durant la place Henri Konan Bédié. Comme lors des précédentes éditions, le Ficad 2022 a tenu toutes ses promesses au grand bonheur du commissaire général, l'honorable Akoto Olivier. Qui s'est dit satisfait du déroulé de ces festivités. Malgré trois obstacles majeurs, à savoir la crise économique nationale, le jeûne de la communauté musulmane et les intempéries défavorables (il a pratiquement plu tous les jours lors du festival à Daoukro), le succès du Ficad 2022 n'est pas à ignorer.

Concernant l'affluence, les espaces dédiés au festival grouillaient de monde. Les maquis et restaurants étaient pris d'assaut. La ville même était bondée de monde venu d'horizons divers, pour prendre part au Ficad. Les commerçants, tenanciers de maquis, chauffeurs de taxi et gérants de réceptif hôtelier se sont frotté les mains. Les différents partenaires qui ont pris des stands n'ont pas chômé, car ils ont été visités. Le contenu même du Ficad a tenu en haleine les festivaliers. En effet, différentes activités ont eu lieu, en l'occurrence les concours de littérature, de conte et légende et de cuisine. Aussi, une action sociale a été posée, à savoir l'inauguration de la cantine scolaire de l'Epp Lékikro, localité de la sous-préfecture de Daoukro. Cantine offerte par le Ficad et son commissaire général, Akoto Olivier.

Qui, cette année, a décidé de faire partager les délices du festival à travers le Ficad éclaté aux populations d'Ettrokro, commune du département de Daoukro située à 38 km de son chef-lieu de région. Il ne faut pas omettre le concours de beauté Miss Ficad remporté par Annabelle Lago, 22 ans, 1,81 m, 69 Kg, en master 1 Finances. Les moments très attendus par le public ont été les différents concerts live des artistes de renom. Ainsi ont-ils défilé sur le podium Apoutchou National, Samy Succès, Fior de Bior, Vitale, les Pros du Zouglou, la Tigresse Sidonie. Ces artistes de renommée internationale ont été accompagnés par leurs collègues locaux, particulièrement des chansonniers. Il faut noter que le groupe Molotto a fait danser les populations avec sa chorégraphie faite par des marionnettes géantes. Une 17e édition qui s'est donc achevée dans la gaieté et aucun incident n'a été signalé.