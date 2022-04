Madagascar: Journée internationale de la danse - Plusieurs manifestations artistiques en vue

À l'approche de la Journée internationale de la danse, plusieurs manifestations artistiques marqueront la célébration de l'évènement. Célébrée le 29 avril de chaque année, la Journée internationale de la danse rassemblera les amoureux du sixième art à Ankatso. Le terrain de basket d'Ankatso 2 sera donc la scène des danseurs pour toute la journée. Au programme, carnaval, discours, spectacle de danse et soirée dansante.

Dans la même foulée, la semaine de la danse, initiée par le projet D.I.H.Y. aura lieu du 25 au 28 avril. Les professionnels de la danse à l'instar de Julie Iarisoa, Belly Sid, Gasmi et Arnaud Area Zin assureront des ateliers durant les trois jours. La danse permet de toucher les sens et les émotions du public. Cette journée est le symbole et la matérialisation des valeurs de convivialité, de réciprocité, de multiculturalisme et de mutualité. Pour rappel, la célébration de la Journée internationale de la danse a commencé en 1982, la date du 29 avril a été choisie pour commémorer l'anniversaire de Jean-Georges Noverre (1727-1810), créateur du ballet moderne.

Les objectifs de la Journée internationale de la danse et du message sont de réunir le monde de la danse, rendre hommage à la danse, célébrer son universalité et - franchissant toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques - rassembler l'humanité toute entière en amitié et paix autour de la danse, langage universel.