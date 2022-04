Madagascar: Financement de la malnutrition - Seulement 1,4% du budget étatique alloué

La malnutrition constitue une problématique majeure pour Madagascar.

En 2020, l'État malgache a consacré 152,4 milliards d'ariary aux allocations nominales qui ont connu ces dernières années une légère hausse.

" Le budget alloué à la nutrition reste encore insuffisant compte tenu des défis majeurs qui se dressent devant le pays. Ce, même si des efforts ont été faits par le gouvernement, pour faire face par exemple aux épisodes de sécheresse dans le Sud ou encore pour faire face aux effets néfastes de la Covid en matière d'appui financier ". C'est ce qui a été avancé lors de l'atelier de validation de la Politique Nationale de Nutrition (PNN) et du Plan National d'Actions Multisectorielles pour la Nutrition (PNAMN) à Anosy. Un événement durant lequel il a été fait mention des divers objectifs du plan révisé tel que " l'accroissement des ressources allouées à la lutte contre la malnutrition aussi bien au niveau national que régional ".

En effet, la note d'information sur l'analyse budgétaire thématique de la nutrition à Madagascar, publiée au mois de décembre 2020, fait savoir que " l'État malgache a consacré 1,4% de son budget à la nutrition en 2020 ". Ce qui serait largement inférieur par rapport aux engagements de FANUS (Federation of African Nutrition Society) d'allouer 3% du budget étatique à la cause et des objectifs de financement du PNAN III (Plan National d'Action pour la Nutrition). Pour ce qui est du budget alloué pour l'année d'exercice 2021, " les données devraient attendre la publication des résultats de l'analyse budgétaire de la même année ", nous a-t-on confié.

Force est tout de même de reconnaître la volonté de Madagascar d'endiguer le fléau de la malnutrition. Une volonté qui s'est manifestée par le déploiement de divers mécanismes et actions ayant comme objectif de renforcer les moyens devant permettre de faire face à cette problématique qui impacte de façon significative sur le développement du pays en handicapant sa première ressource qu'est la population malgache.

Stratégiques. La version révisée de la PNN entend mettre en œuvre un renforcement de " la coordination multisectorielle " en adoptant " une approche systémique des actions et initiatives entrant dans le cadre de la nutrition ". Dans cette optique, " l'ONN assure la coordination des activités et initiatives entrant dans le cadre de la lutte. À commencer par la conception et la validation des différents documents stratégiques ", note le Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle, coordonnateur national de l'Office National de Nutrition (ONN).

En effet, selon ses dires, " la révision de ces documents cadre a réuni toutes les parties prenantes œuvrant dans le domaine de la nutrition à Madagascar. L'important pour nous est de les impliquer davantage dans la lutte en favorisant leur participation dans la conception desdits documents ", a-t-elle affirmé. Ainsi, les actions et initiatives à mener seraient réparties dans cinq secteurs qui gravitent autour de la nutrition, à savoir : la santé, l'eau-assainissement-hygiène, l'agriculture, la protection sociale et l'éducation. L'objectif étant d'atteindre de meilleurs résultats et de mieux coordonner les actions. Sur le côté pratique, cet objectif devrait se décliner par la baisse d'environ 2% par an du taux de malnutrition chronique d'ici à 2026.

Un taux qui devrait bausser de 39,8 à 28,4% d'ici là selon les données partagées hier. Les deux documents stratégiques ambitionnent également de maintenir à moins de cinq pourcent (5%) le taux de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans dans les régions concernées. Si la volonté semble exister, des efforts considérables sont encore à recommander pour un pays qui veut en finir avec ce fléau et dont le président de la République détient le titre de "champion de la lutte contre la malnutrition".