Madagascar: Hauts emplois de l'Etat - Nominations d'1 SG, 4 DG et 15 Directeurs

N'ayant pas un don d'ubiquité, le président Andry Rajoelina a dirigé par visioconférence le conseil des ministres du... 13 avril.

Ordre du jour. À part les communications verbales et l'adoption de textes réglementaires, l'ordre du jour du conseil des ministres d'hier a été marqué par une série de nominations aux hauts emplois de l'Etat. À savoir, 1 Secrétaire Général (SG) en la personne de Abraham Rajafetra Setraniaina Solomanjaka au Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ; 4 Directeurs Généraux , en l'occurrence, Jean Jugus Razafiarison, DG de l'Administration du Territoire du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID) ; Isidore Andrianirina Razanakoto, DG du Commerce et de la Consommation auprès du Ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation ; Hanitriniala Sahondranirina Pâquerette, DG de l'Institut National de Santé publique et Communautaire du Ministère de la Santé publique ; Simon Robison Randriatsiferana, DG de l'Eau auprès du Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH).

Centraux et régionaux. Le conseil des ministres a aussi procédé à la nomination de 15 Directeurs centraux et régionaux. Entre autres, le Commissaire Principal de Police, Jean Marcel Rabenandrasana, Directeur de la Police Economique auprès du Ministère de la Sécurité publique ; Aina Nomena Ratsarahasina, Directeur de la Cellule Technique d'Exécution au sein du Fonds de Développement Local du MID ; Mihariniaina Ratsimbazafy, Directeur des Affaires Financières auprès du Ministère des Transports et de la Météorologie ; Berckisse Razanakotomalala, Directeur des Ressources Humaines auprès du MEAH ; Sandy Miatrika Andriamadimanana, Directeur du Patrimoine et de la Logistique auprès du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP) ; Colonel Emilson Randriamanantena, Directeur des Combattants Nationalistes auprès du Ministère de la Défense nationale. Ont été également nommés, Miora Hantaniaina Andriamampianina, Responsable de l'Unité d'Audit Interne auprès du MEAH ; Pilaza Tsakorien Jaona Adolphe, Coordonnateur général des Programmes et Projets auprès du METFP.