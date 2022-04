Madagascar: Etudes supérieures - Des bourses du gouvernement français pour les doctorants

Les inscriptions en ligne sont ouvertes pour les étudiants malgaches inscrits en thèse désirant obtenir des bourses en France. Les candidats retenus séjourneront deux à trois mois dans l'Hexagone pour effectuer des travaux de recherche relatifs à leur projet de thèse.

Une opportunité à saisir ! Le Service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France a lancé un appel à candidatures pour des bourses du gouvernement français (BGF). Ces aides sont réservées à la mobilité des étudiants de nationalité malgache poursuivant des études de doctorat. Ainsi, les étudiants inscrits en thèse peuvent obtenir une aide pour un séjour de recherche en France. Ce séjour d'une durée de deux à trois mois, de septembre à décembre, permettra aux doctorants d'effectuer des travaux qui ne peuvent pas être réalisés à Madagascar.

Etapes. Les candidats auront jusqu'au 1er mai pour déposer les dossiers de candidature qui se font exclusivement en ligne. Ils seront classés et évalués par une commission franco-malgache selon quatre catégories. Il s'agit entre autres des Sciences de la vie et de la terre (SVT), des Sciences de l'ingénieur et technologie (SIT), des Sciences humaines et sociales en droit, économie et gestion (SHS-DEG) ainsi que les Sciences de la santé (SS). La liste des candidats admissibles sera communiquée par cette commission à un entretien, fin mai. Les candidats retenus présenteront leur projet au jury, en visio-conférence et sur rendez-vous, début juin. Les résultats définitifs seront par contre publiés mi-juin.

Dossiers. Les candidats désirant s'inscrire doivent respecter les consignes communiquées par le SCAC. Les pièces à fournir en ligne sont à mettre dans un seul dossier de candidature tout en respectant l'ordre ci-après : CV, lettre d'accueil du laboratoire français, lettre de motivation, lettre de recommandation du directeur de thèse, justificatif d'identité, copie du diplôme de master, notes de master, attestation d'inscription en thèse, projet de thèse, liste des membres du comité de thèse et la liste des publications.