Madagascar: Gouvernance locale - Tarif unique pour les ristournes des produits agricoles

La préfecture de Mahajanga a adopté la loi élaborée par la région Boeny, concernant les ristournes sur tous les produits. L'objectif est d'obtenir une gestion transparente des caisses.

L'ÉQUIPE de la région Boeny, a organisé dans la salle d'œuvre catholique de Marovoay, une réunion d'information et de présentation de la loi n°006-2022 du 4 avril dernier et dirigée par le gouverneur Mokhtar Andriantomanga. Un taux unique est ainsi imposé et la perception sera de 100% pour les prélèvements sur les produits de l'agriculture, de la forêt, de la pêche et de l'élevage.

Les maires et les responsables du district de Marovoay ainsi que les régisseurs de recettes et les percepteurs ou agents de recouvrement ont participé à cette séance d'information de la mise en œuvre de la nouvelle loi. Le Trésor aura à dispatcher les parts égales dans les caisses des différentes communes bénéficiaires, une fois les taxes versées.

Les modalités de recouvrement de ces ristournes ont été également expliquées. Le taux de prélèvement est fixé à 100% pour un même produit agricole dans chaque commune. Le montant maximum des fonds que peut détenir le régisseur, la périodicité et les modalités du versement de ces recettes au comptable chargé de leur imputation définitive, ont été ainsi fixés.

Versement immédiat

Le versement est immédiat lorsque le montant maximum est atteint et il est obligatoire le 31 décembre de l'année. Un délai sera fixé aux agents de recouvrement pour verser les recettes auprès du percepteur principal ou le Trésor. Cette disposition a été prise afin d'éviter d'éventuels détournements de fonds. Le régisseur de recettes qui représente le trésorier ne peut recouvrer que les recettes dont il a la charge suivant l'arrêté du maire.

Les percepteurs ou agents de recouvrement ont pour rôle de faciliter l'encaissement des recettes et d'assurer un service de proximité. " L'objectif de cette réunion était de mettre les communes sur le même pied d'égalité et d'obtenir la transparence dans la gestion et la gouvernance. La même réunion d'information et de présentation de la loi sera organisée dans les autres districts de Boeny ", indique le gouverneur en clôturant la réunion.