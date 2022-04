Madagascar: Football - Éliminatoires CAN - L'avenir des Barea entre les mains de la FMF

Tous s'accordent à dire qu'une bonne préparation permettra aux Barea de se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, mais aussi et surtout de la sérénité.

"Pour espérer passer, on aura besoin d'une préparation plus sérieuse et plus longue ", confie Mamy Gervais Randrianarisoa, au lendemain du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le dé fenseur des Barea rajoute que " tous les joueurs devront se battre ensemble et donner leur maximum à chaque instant ". Madagascar entamera sa campagne par un déplacement au Ghana (30 mai). Quelques jours plus tard, la Grande ile recevra l'Angola (14 juin) pour le compte de la deuxième journée. Il reste donc un mois et une dizaine de jours pour mettre au point un programme de préparation digne de ce nom.

Nina Rakotoasimbola souligne aussi que " tout dépend de nous ". " Nous avons déjà affronté ces adversaires, il y a quelques années. Il n'y a pas eu de gros changement depuis. Il n'y a pas beaucoup de décalage en termes de niveau de jeu. L'essentiel est de bien se préparer. Certains pays ont déjà un plan bien ficelé à ce sujet. À nous d'en faire autant ", martèle le gardien de but de l'équipe nationale.

Madagascar retrouve quasiment le même groupe que lors des qualifications de la CAN 2017. À l'époque, la Grande ile était dans la même poule que l'Angola et la République Centrafricaine.

Plus de chance

Comme nous l'avons rappelé dans notre édition d'hier, on avait assisté à des rencontres plutôt équilibrées en 2015 et 2016. Nous avons demandé l'avis du sélectionneur de l'époque, Franck Rajaonarisamba: " Depuis qu'il y a deux qualifiés par groupe, nous avons nettement plus de chance. L'Angola et la Centrafrique ne nous avaient pas posé beaucoup de problèmes. Ils jouent à peu près le même football que nous. Ils ne sont pas aussi imposants, physiquement parlant, que les Sénégalais ou les Camerounais. Si nous gagnons les trois matches à domicile, alors nous passerons. "

Pour bien performer, les Barea auront besoin d'une préparation minutieuse, mais aussi et surtout de sérénité. " Les joueurs ont besoin d'être sereins. Et donc, il faudrait résoudre les problèmes internes ", prévient Bapasy.