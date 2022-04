Gabon: Le PAYNCoP Gabon sensibilise sur la culture de la paix et les violences en milieu scolaire

La Coordination nationale du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix (PAYNCoP Gabon) a lancé hier, mercredi 20 avril 2022, au complexe Jean Hilaire Eyeghe, les ateliers d'initiation à la culture de la paix et la résolution pacifique de conflit.

Ces ateliers qui s'inscrivent dans le cadre du projet de promotion de la culture de la paix et lutte contre la violence en milieu scolaire permettront aux élèves et personnel d'encadrement de renforcer leurs capacités afin de lutter contre le phénomène de violence en milieu scolaire qui devient de plus en plus récurrent sur le territoire national.

Initié il y'a quelques mois à travers une campagne de sensibilisation, le projet a également permis de mettre en place un club de jeunes artisans de la paix au sein de l'établissement. Ce club qui regroupe des élèves (filles et garçons) du CES et du Lycée Jean Hilaire Aubame Eyeghe permettra d'assurer la continuité des activités relatives à la culture de la paix et la lutte contre toutes formes de violences en milieu scolaire.

" Face à ce phénomène, il importe que les différentes parties prenantes s'engagent tous ensemble pour lutter contre ce fléau. L'administration ne peut pas s'en sortir seul. Les élèves eux-mêmes, les Organisations de la société civile (OSC), les partenaires au développement et les parents d'élèves doivent jouer leur partition, chacun en fonction de ces possibilités " a expliqué Jerry Bibang, le Coordonnateur du projet, en justifiant le bien-fondé de cette activité.

Pour Mme Mandja Cynthia Jennifer, Censeur vie scolaire II au lycée Jean Hilaire Aubame Eyeghe, ces activités viennent renforcer le travail des conseillers sociaux et psychologues qui s'occupent spécifiquement de ces questions.

Le projet a donc un écho très favorable auprès de l'administration que nous représentons ici. Pour la suite, notamment avec le club des jeunes artisans de la paix qui vient de voir le jour, nous allons poursuivre avec la sensibilisation de masse et de proximité, en variant notamment les outils pédagogiques afin de mieux faire passer les messages.

" Au sortir de ces ateliers, nous auront la mission de poursuivre les activités relatives à la culture de la paix au sein de l'établissement, avec l'appui du Payncop Gabon. Ces activités nous permettront de toucher d'autres élèves " a expliqué l'élève Mouissou Esther Rachida, membre du club des jeunes artisans de la paix.

En marge des ateliers de formation, un concours sur le thème de la culture de la paix et la lutte contre les violences en milieu scolaire a également été lancé à l'endroit des élèves. La finale de cette compétition aura lieu dans deux semaines afin de récompenser les meilleures œuvres produites par les élèves.

Ces activités sous soutenues par l'Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre du Programme d'Investissement dans le Secteur de l'Education (PISE), porté par le Gouvernement gabonais.