Congo-Brazzaville: Science - La créativité et l'innovation technologique pour transformer l'économie nationale

Le Congo célèbre la Journée internationale de la créativité et l'innovation, le 21 avril, sur le thème " Valoriser les créations et les innovations pour mieux doper et transformer l'économie nationale ".

La créativité et l'innovation sont essentielles pour exploiter le potentiel économique du pays, a souligné la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, donnant lecture de la déclaration du gouvernement à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la créativité et de l'innovation. " C'est grâce à la créativité et à l'innovation que nous pourrons apporter des solutions à certains des problèmes les plus pressants de nos communautés : l'éradication de la pauvreté, l'atténuation des changements climatiques et la transition énergétique ", a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, la ministre Edith Delphine Emmanuel a appelé à l'optimisme sur la capacité du travail des chercheurs et innovateurs congolais. Selon elle, ils fournissent la preuve de leur compétence et de leur engagement pour le succès scientifique et technologique du pays.

Pour accompagner le développement scientifique et technologique, plusieurs chantiers sont en cours. Il s'agit notamment de l'élaboration des instruments de politique et stratégie sectorielles de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Il en découlera, entre autres, la promotion des innovations à travers un appui financier, matériel et technique. L'exécution des prérogatives du Fonds national de développement de la science et la technologie permettra d'équiper et de réaménager des laboratoires, réhabiliter des instituts de recherche afin de susciter pleinement l'esprit créatif et innovateur...

La quatrième révolution industrielle fusionnant les technologies est en marche, à en croire la ministre l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Les pouvoirs publics encouragent les jeunes à s'intéresser à la recherche pour favoriser l'innovation et bâtir une économie du savoir car les créations et les innovations sont capitales pour atteindre les objectifs de développement durable et stimuler la croissance économique. " La créativité et l'innovation recèlent un formidable potentiel et de réelles perspectives en matière de création d'emplois et de richesse, le Congo ne peut pas être en marge ", a-t-elle conclu.

En rappel, la Journée internationale de la créativité et l'innovation a été décrétée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies dans sa résolution du 27 avril 2017.