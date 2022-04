Madagascar: Ampefy - Collision entre une moto et une voiture, un mort et deux blessés graves

Malgré les efforts déployés par les forces de l'ordre pour éviter les accidents de la circulation durant la célébration de la fête pascale, des cas d'accidents graves sont encore enregistrés sur les routes à forte affluence comme celles menant vers les lieux de pèlerinage du lundi de Pâques.

Tel était celui survenu sur la route en direction d'Ampefy (RN 43) le lundi 18 avril vers 19 heures 45. Une moto scooter flambant neuf venant d'Ampefy en direction d'Antananarivo a été heurtée par une voiture fourgonnette de marque Daihatsu roulant dans le même sens. Après la collision qui a lieu à un endroit appelé Marosoka, près de l'hôtel Akama (fokontany PK 43+550), la voiture a traîné la moto sur le sol avant de s'arrêter sur le côté droit de la chaussée. Le bilan fait état d'un mort et deux blessés. Le choc a tué la passagère du scooter. Les blessés sont le conducteur de la moto et un piéton.

Le deux-roues a été détruit à 70% et la partie droite de la voiture a fortement été endommagée. L'enquête préliminaire, effectuée par les gendarmes qui se sont rendus sur place pour constater les faits et porter secours aux victimes, a révélé que le conducteur et le propriétaire de la moto résident à Alasora, district d'Antananarivo Atsimondrano. Évacués d'urgence au Centre de santé de base d'Ampefy, les blessés ont été transférés à l'hôpital de Miarinarivo puis à Antananarivo à cause de la gravité de leurs blessures. Selon le constat de la gendarmerie, l'excès de vitesse de la voiture est à l'origine de cet accident qui s'est produit sur une route rectiligne et descendante. La gendarmerie du poste fixe d'Ampefy est chargée de cette affaire et l'enquête est déjà en cours.

Mandrosoa Ivato. Encore un accident impliquant une moto mais cette fois-ci, il a eu lieu à Mandrosoa Ivato, le 18 avril vers 19 heures 50. Une voiture Peugeot en provenance de Talatamaty en direction d'Ivato est entrée en collision avec une moto scooter roulant en sens inverse sur une ligne droite passant par Mandrosoa (RN52, PK 02+950). Propulsé par la violence du choc, le motard, âgé de 48 ans, est tombé sur l'asphalte. Grièvement blessé, il a été évacué d'urgence à l'hôpital d'Anosiala. Le constat de la gendarmerie a révélé que l'accident a été provoqué par l'excès de vitesse commis par le motard. C'est pourquoi, la voiture et la moto présentaient des dégâts importants.