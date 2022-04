Madagascar: Solidarité gouvernementale - Les femmes ministres voudraient donner l'exemple

Un mois après le dernier remaniement, le gouvernement Ntsay se trouve dans une nouvelle dynamique avec des femmes qui veulent montrer l'exemple.

Avec les plats concoctés par les bénéficiaires du ministère hôte, celui de l'Artisanat et des Métiers, des femmes ministres ont pu discuter autour d'une table. Le ministre de l'Artisanat et des Métiers, Sophie Ratsiraka a eu l'initiative d'inviter la gent féminine de l'équipe gouvernementale la semaine dernière à Andavamamba 67Ha. L'objectif de cette rencontre était le renforcement de la solidarité gouvernementale mais aussi l'amélioration de la collaboration entre elles, a-t-on indiqué.

Cinq ministres ont été vus sur le lieu. Il s'agit entre autres de Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Economie et des Finances, Marie Gisèle Dama Ranampy, ministre de la Fonction publique et des Lois sociales, Elia Béatrice Assoumacou, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie Orléa Vina, ministre de l'Environnement et du Développement durable et le ministre hôte Sophie Ratsiraka. Cette initiative s'inscrit dans la vision du Premier ministre qui " a d'ailleurs toujours fait montre de sa volonté de travailler ensemble pour le développement de la patrie commune ".

Absentes. Au total, neuf femmes composent l'actuel gouvernement. Il s'agit de Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Economie et des Finances, Marie Gisèle Dama Ranampy, ministre de la Fonction publique et des Lois sociales, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministre de la Communication et de la Culture, Elia Béatrice Assoumacou, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l'Education nationale, Gabriella Vavitsara Rahantanirina, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Princia Soafilira, ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme, Marie Orléa Vina, ministre de l'Environnement et du Développement durable et celle qui a eu l'initiative, Sophie Ratsiraka, ministre de l'Artisanat et des Métiers. Toutefois, Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo, Elia Béatrice Assoumacou, Marie Michelle Sahondrarimalala et Princia Soafilira, quant à elles, ont brillé par leur absence. Sophie Ratsiraka a d'ailleurs souligné que des ministres ont eu des empêchements, ce qui explique que cinq sur les neuf femmes ministres qui composent le gouvernement ont pu répondre à l'invitation.

Défis. Cette solidarité gouvernementale reste un défi pour cette nouvelle équipe dont les tâches restent d'envergure. Soigner l'image du régime mais aussi réaliser ce qui reste à faire des 13 " velirano " pour bien aborder l'année 2023 s'inscrivent dans les priorités de cette équipe, vu que celle du mois d'août 2021 était marquée par des scandales et des malentendus. Le dernier en date était celui qui a mis en mauvaise posture l'ancien ministre du Transport et de la Météorologie, Roberto Tinoka et le ministre du tourisme Joël Randriamandranto qui a en quelque sorte précipité le dernier remaniement.