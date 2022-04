Madagascar: Assemblée nationale - L'IRD affirme son unité

À l'approche du début de la première session ordinaire du Parlement, des questions s'imposent sur l'état de la majorité à la Chambre basse. Le président du groupe parlementaire IRD affirme que sa troupe est solide et unie.

UN front uni. C'est ce que Paul Bert Velontsara, président du groupe parlementaire "Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina" (IRD) affirme, lorsqu'il lui a été demandé de faire un point de situation sur l'état de la majorité à l'Assemblée nationale. Une question qui s'impose à l'approche du début de la première session du Parlement. Surtout que des événements de ces dernières semaines amènent à penser que le bloc Orange à Tsimbazaza pourrait péricliter.

"Je vous assure que la majorité à l'Assemblée nationale est toujours solide et unie", atteste le député Paul Bert Velontsara. Des mots qui plus ou moins similaires à ceux de quelques-uns de ses pairs au sein du groupe IRD, contactés. L'élu de Port Bergé met, d'autant plus, en avant l'alliance des Oranges avec le Groupe parlementaire uni pour la République (GPR), afin de souligner la force du bloc dont la vocation est de soutenir la politique étatique, à l'institution de Tsimbazaza.

Les faits depuis le début de l'année ont, pourtant, fait douter quant à la solidité du groupe Orange à la Chambre basse. Il y a d'abord les sorties fracassantes du député Brunelle Razafintsiandraofa, viceprésident de l'Assemblée nationale. Le fait que ce cador du parti présidentiel "Tanora Malagasy vonona" (TGV), et du groupe IRD, considéré comme un des fidèles de Andry Rajoelina, président de la République, ait publiquement contesté des projets présidentiels a fait vaciller la majorité.

Les déclarations à contrecourant du député d'Ikongo ont même amené Christine Razanamahasoa, présidente de l'institution de Tsimbazaza, et une des principales figures du parti TGV à sortir de sa réserve. Selon le député Velontsara, aucune sanction n'a été prise, ni par le parti TGV, ni par le groupe parlementaire IRD, contre le vice-président de la Chambre basse. A entendre le parlementaire, le dialogue a été privilégié, assorti d'un nouveau recadrage.

"Aucune chance"

Ce nouveau rappel à l'ordre est, probablement, la raison pour laquelle le député Razafintsiandraofa, dans un article publié le 14 avril, a souligné qu'il n'est pas un opposant du pouvoir. Il a déclaré, "il n'y aura pas de rupture de l'unité des élus pro-gouvernement à l'Assemblée nationale. Des divergences de vue peuvent survenir, mais cela ne devrait pas aboutir à une division. L'IRD restera toujours uni et majoritaire à l'Assemblée nationale".

L'autre fait majeur qui motive les questionnements sur la solidité du groupe parlementaire IRD est la décision du parti "Malagasy miara-miainga" (MMM), de ne plus faire partie de l'Exécutif. En tant que membres de la coalition présidentielle, des députés membres du MMM ont été élus sous la bannière IRD et font partie du groupe parlementaire. Depuis que Hajo Andrianainarivelo, président du MMM, ne siège plus au gouvernement, les députés MMM ont commencé à affirmer leur propre couleur politique.

Durant le rapport d'acti-vité parlementaire du député Tiana James Pierrot Andriamiatrikarivo, à Ifanadiana, la semaine dernière, par exemple, l'ancien ministre de l'Aménagement du territoire a été l'invité d'honneur. Élu IRD, mais membre du MMM, le rendez-vous donné par le député d'Ifanadiana aux habitants de sa circonscription a été l'occasion de mettre sous les feux de rampe le patron de sa forma--tion politique qui, de prime abord, est en pré-campagne. Hajo Andrianainarivelo à qui l'on prête des ambitions présidentielles.

"Le MMM a annoncé officiellement qu'il ne compte plus faire partie du gouvernement. Rien n'a été dit au sujet de l'Assemblée nationale. Jusqu'ici, aucun député MMM n'a dit officiellement qu'il quitte le groupe parlementaire", réplique le député Velontsara. Une fois de plus, l'élu de Port-Bergé souligne l'effectif pléthorique de son groupe parlementaire pour affirmer sa force. Le bloc Orange compte officiellement cent-huit membres, dont près d'une dizaine sont membres du MMM.

Cette solidité et l'unité de l'IRD sont, également, mises en avant pour rembarrer d'emblée toute tentative de s'en prendre au gouvernement. "Il n'y aucune chance qu'une motion de censure puisse aboutir. C'est moi qui vous le dis. Nous à l'IRD, sommes tous d'accord sur le principe que, la stabilité est la voie idoine vers le développement", assure le député Velontsara. L'intention d'engager une motion de censure contre le gouvernement, affirmée par le groupe parlementaire "Tiako i Madagasikara" (TIM), pourrait, en effet, animer le début de la prochaine session parlementaire.