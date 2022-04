Madagascar: Basket-ball - La ligue Analamanga booste la formation et la compétition

L'ouverture officielle de la saison sera le 7 mai pour la ligue Analamanga de basket-ball. Les formations et les compétitions occupent la totalité du calendrier.

" Pour un basket-ball de haut niveau et de qualité ", tel est l'objectif du président Hery Andriatsima et son équipe. Sur ce, énormément de travail les attend durant leur mandat de quatre ans. Les chemins sont néanmoins tracés à l'issue d'une concertation régionale en date du 19 mars à laquelle tous les acteurs du ballon orange d'Analamanga ont assisté. Les activités ont déjà commencé, même si l'ouverture officielle de la saison ne se tiendra que le 7 mai. Le président a mis en priorité la recherche du siège de la ligue qui se trouve désormais dans un grand bâtiment à Andrefan'Ambohijanahary.

En effet, le calendrier pour cette saison est établi et sera riche en formations et en compétitions. Trois différentes formations sont prévues pour ce premier trimestre en l'occurrence la formation des entraîneurs, la formation des dirigeants sportifs et le recyclage des arbitres. Les acteurs de cette discipline sont tous invités à participer à ces formations. Pour les championnats régionaux, les catégories U18 et Vétérans ouvriront le bal le 7 mai suivies des catégories U14, U16 et N1B le 14 mai. Grâce à la coopération entre la ligue et l'Université d'Antananarivo, les matches se dérouleront sur les terrains d'Ankatso qui seront réhabilités dans six mois.

Mis à part les championnats, la ligue organisera des tournois de proximité au niveau des quartiers et des établissements scolaires. En septembre, un tournoi des partenaires 5X5 et 3X3 sera programmé, avant la Super Ligue N1A section Analamanga en octobre. L'événement " Ligue en fête " marqué par différents concours clôturera la saison en novembre. " Des matches pour toutes les catégories se dérouleront tout au long de la saison grâce aux différents tournois. Nous allons également particulièrement valoriser les catégories U.

La ligue rajoutera quelque chose de nouveau comme l'Open inter-Fokontany afin de sortir les clubs affiliés de la routine et pour donner l'occasion aux clubs clandestins d'entrer dans la structure ", note le président Hery Andriatsima. La ligue compte actuellement 76 clubs qui se répartissent dans 5 sections.