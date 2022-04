Madagascar: Évènement - La Foire internationale de Madagascar reprend ses droits

Un rendez-vous à ne pas manquer. Du 19 au 22 mai à la Zone d'Expo Forello de Tanjombato, va se tenir la Foire internationale de Madagascar. Placée sous l'auspice de la reprise économique.

NICOLAS Martin. Un nom à retenir. Car, il se trouve désormais à la tête de l'Agence première ligne. Qu'importe le titre honorifique. " Je ne me considère pas comme un opportuniste, un parachuté ou un parvenu. J'ai des relations amicales et même filiales, depuis toujours, avec le regretté Domenichini Ramiaramanana. Qui a fondé en 2005, avec Jean-Luc Yvicquel, cette agence de communication et d'évènementiels. Organisatrice des Salons à Forello Expo de Tanjombato " a-t-il annoncé en guise de présentation. Lui, si attaché à la Grande île, a organisé le concours "Air Madagascar windsurf " à Antsiranana en 2005. Dans le creuset de ses passions, il a écrit un livre, empreint d'histoire, sur fond d'énigmes, intitulé " Les symboles royaux et des rivalités dans la cour de Radama-II ". Pour marquer encore plus son ancrage au pays, il est marié à une Malgache.

Par ce passé récent, riche en couleurs et teinté de culture, au sens noble du terme, Nicolas Martin avec optimisme et objectivité, vient " de confirmer la tenue de la Foire internationale de Madagascar, FIM, du 19 au 22 mai, à la zone d'exposition Forello de Tanjombato. L'aventure FIM continue et je vais prendre le flambeau de l'Agence Première ligne avec honneur, dignité et fierté. J'ai ressenti un véritable engouement, une volonté de réagir, une détermination de sortir de cette cloche des mesures restrictives de la crise sanitaire parmi les opérateurs économiques et financiers du pays. La FIM à venir marquera cette nouvelle dynamique placée sous le sceau de la reprise des activités économiques, toutes professions confondues. 150 participants sont attendus. Cette réussite, serait le plus bel hommage que l'on puisse rendre à Michel " a-t-il mentionné. C'était hier lors d'une conférence presse à l'hôtel du Louvre à Antaninarenina, prêt à accueillir les participants étrangers, après les travaux de rénovation de ses installations, d'une grande classe.

Rencontres B to B

D'une bonne nouvelle à une autre, Nicolas Martin annonce " le retour en force de nombreux exposants d'envergure. Comme des concessionnaires de véhicules. Pour ne citer que Madauto, Sodirex et CT Motors, connu aussi pour ses gammes de produits en deux roues. Karenjy sera présent avec son fameux Papamobile. De nombreux organismes étatiques comme les ministères à vocation économique auront aussi des places de choix ".

Les prix de location des stands ont été maintenus à leur niveau de 2019 grâce à la généreuse contribution de Gérard Monloup, omniprésent avec la société Hazovato comme sponsor premium de la FIM de la renaissance. Qui va coïncider avec l'ouverture presque totale des frontières. Ce qui va lui rendre et conférer son cachet international. Un écrin de choix pour des entreprises performantes en quête de visibilité. Au-delà de l'aspect commercial où les exposants auront un écrin de choix pour se faire connaître sur le plan national, régional et mondial, des débats thématiques et des rencontres B to B auront lieu.

FIM 2022 sera placée sous le haut-patronage du président de la République, Andry Rajoelina. Ce qui ne peut que la mettre à l'étage supérieur de la hiérarchie dans ce type de challenge. Dans un contexte particulier