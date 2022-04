Madagascar: ONG " Mamafaza Voa " - ES DES : Un partenariat pour le développement de l'entrepreneuriat à Madagascar

D'aucuns reconnaissent que les jeunes ont bien du talent et du potentiel pour contribuer au développement socio-économique du pays.

Raison pour laquelle, l'ONG " Mamafaza Voa " et l'Ecole Supérieure de Développement Économique et Social (ES-DES) ont tissé un partenariat dans le but de les former tout en développant l'entrepreneuriat à Madagascar. " Notre objectif commun consiste à forger ces jeunes à créer leur propre entreprise en les aidant à réaliser des projets innovants si la plupart d'entre eux se trompent de chemin. Nous suggérons en même temps de mettre en place un fonds boursier pour l'éducation pour financer leur projet ", a expliqué le Pr Henri Rasoloarijaona, le fondateur de cette ONG, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux de l'ES-DES à Ankadivato.

Deux maquettes. De son côté, le PDG de l'Ecole Supérieure de Développement Social et Economique, Hanitriniala Eléa Chilo a soulevé que ce partenariat permettra d'atteindre son objectif qui est d'orienter les jeunes à monter leurs propres projets de développement. " Nous ne ménageons pas nos efforts pour les soutenir afin de concrétiser leurs projets tout en les formant en matière de l'entrepreneuriat", a-t-elle poursuivi. Il est à noter que 21 jeunes issus de différentes régions, religions et catégories socioprofessionnelles qui ont été mobilisés par l'ONG Mamafaza Voa ont contribué à la réalisation de deux grandes maquettes du " Kianja Barea " et d'"Anosy Mamirapiratra ". " Ces maquettes ont été conçues à base des grains secs et des matières locales, et ce, en l'espace de deux mois et demie.

La valorisation des déchets transformés et recyclés n'est pas en reste. Ce stade Barea présenté sur une maquette de 8m de longueur et de 4m de large est assorti de lumières. Nous allons exposer ces deux grandes maquettes sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Analakely du 22 au 24 avril 2022. Nous les remettrons ensuite au président de la République après avoir fait le tour des régions ", a fait savoir Rindra Ny Ony Andriambololona, le président national de l'ONG " Mamafaza Voa ".