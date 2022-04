Madagascar: Réunion de Washington - L'USAID octroie 25 millions de dollars

Pour sa deuxième journée à Washington, le président de la République a rencontré l'administratrice de l'USAID. Un entretien qui a débouché sur l'octroi d'aides additionnelles d'un peu plus de 25 millions de dollars.

L'USAID demeure l'un des partenaires stratégiques de Madagascar. Ce sont les mots de Andry Rajoelina, président de la République, dans une publication sur son compte Twitter. Sur sa page Facebook, et le communiqué de presse de la présidence de la République précise que ce partenariat stratégique porte, notamment, sur le relèvement du Sud du pays.

C'est sur ce partenariat pour renforcer l'aide aux habitants du Sud, touchés par l'insécurité alimentaire à cause de la sécheresse chronique, de prime abord, que s'est focalisé le rendez-vous du Chef de l'État pour sa deuxième journée à Washington, le 19 avril. En cette occasion, le locataire d'Iavoloha a rencontré Samantha Power, administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Selon le communiqué de presse de la présidence de la République, cette rencontre entre le Président et la boss de l'USAID a débouché sur des aides additionnelles d'un peu plus de 25 millions de dollars. Cette enveloppe est divisée en deux tranches. La première d'un montant de 13,9 millions de dollars, est "pour concrétiser des projets dans le secteur de l'environnement de concert avec le secteur privé", selon la missive partagée à la presse. La deuxième tranche,qui est de 11,2 millions de dollars, est "pour l'amélioration de la résilience de la population".

Les communications sur la rencontre entre le président de la République et l'administratrice de l'USAID ne donnent, cependant, pas plus de détail sur les modalités de décaissement ou d'utilisation des aides supplémentaires accordées.

Guerre en Ukraine

S'agissant de la deuxième tranche, à s'en tenir au partenariat stratégique pour le relèvement du Sud souligné, pourrait porter sur la résilience face aux changements climatiques et l'insécurité alimentaire.

Sur ses pages sur les réseaux sociaux, le Chef de l'État s'est réjouit de la teneur et l'issue de sa rencontre avec Samantha Power, mardi. Un satisfecit qu'il a, également, affirmé à l'issue de sa réunion avec les patrons du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). Un rendez-vous dont l'issue est la signature d'un accord de financement de deux projets avec la Banque mondiale d'environ de 535 millions de dollars et l'annonce par cette institution financière d'appuyer le Plan de redressement post-cyclonique à hauteur de 415 millions de dollars.

La présidence de la République souligne que l'enveloppe que la Banque mondiale compte accorder pour soutenir le redressement postcyclonique est près de la moitié du budget prévu par l'État pour financer le Plan. Les prévisions étatiques estiment que le coût de la reconstruction des dégâts cycloniques est de près de 979 millions de dollars. Le planning présidentiel à Washington n'est pas communiqué. Après deux jours de rencontre, toutefois, le bilan est l'acquisition de plus d'un milliard de dollars en financements et aides.

Dès la première journée de son déplacement dans la capitale américaine, Andry Rajoelina a qualifié son voyage de "fructueux". À l'instar de la Banque mondiale, lundi, l'USAID a, également, fait sa propre communication de la rencontre de son administratrice avec le locataire d'Iavo-loha, mardi. Une communication faite sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis.

Le fait qu'une nouvelle étape dans "la solide relation bilatérale", et le partenariat pour le développement, traduite en "relation fraternelle", dans sa version malgache, est soulignée dans la communication publique sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis. Il y est ajouté, par ailleurs, que Andry Rajoelina et Samantha Power ont eu "un échange important sur les conséquences économiques des menaces sur la sécurité globale qui touchent déjà Madagascar et la région".

La communication de l'USAID, relayée par l'ambassade américaine, ne donne pas plus de précision sur la teneur, ni le sujet de cet "échange important". Il s'agit, vraisemblablement, de la guerre en Ukraine. La publication est conclue par la phrase, "des partenaires solides affrontent ensemble les défis mondiaux". Un clin d'œil, probablement, à la position neutre affirmée par Madagascar sur ce dossier. Les États-Unis font partie des pays qui souhaitent que la Grande île condamne l'incursion militaire russe en Ukraine.