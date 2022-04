Cameroun: Coopération militaire - Le Cameroun signe un nouvel accord avec la Russie

Agressé par Boko Haram, divisé par une guerre dans sa partie anglophone, le Cameroun est en quête de partenaires pour remporter la guerre contre le terrorisme et le mouvement sécessionniste.

Selon une information publiée ce jeudi 21 avril 2022 et relayée par Africanews, le Cameroun et la Russie ont signé, il y a une semaine à Moscou, un nouvel accord de coopération militaire. Le partenariat prévoit les échanges des opinions et des informations dans le secteur de la défense et de la sécurité internationale, le développement des relations dans les domaines de la formation conjointe et également la lutte contre le terrorisme. Moscou se serait par ailleurs engagée à fournir un soutien logistique à l'armée camerounaise. Les documents de contrat ont été paraphés au nom des deux pays par le ministre camerounais de la Défense, Joseph Beti Assomo et son homologue russe, Sergueï Choïgou.