Afrique: Placée dans le groupe I - CAN 2023 - La RDC démarre la campagne contre le Gabon à Kinshasa

Décidément, les Léopards de la RDC n'ont plus de temps à perdre. Les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2023 interviennent dans un mois et demi.

Les Léopards, grands absents à la dernière CAN Cameroun 2021, n'auront pas d'autres choix que de se couper en morceaux pour se qualifier cette fois-ci, en Côte d'Ivoire.

Comme aux éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, la RDC se trouve toujours dans un même groupe avec le Gabon, et curieusement, elle va encore démarrer cette campagne toujours contre le Gabon, et encore et toujours à Kinshasa. Au démarrage la fois dernière, les Panthères du Gabon avaient réussi à prendre un point à Kinshasa, en imposant un match nul de score vierge (0-0) aux Léopards au stade des Martyrs de la Pentecôte. Chemin faisant, les Léopards alors chance et destin en mains, seront sérieusement battus par les Panthères au retour en match de la 5ème journée (3-0), à Franceville. La difficile victoire face à la Gambie (1-0), à la 6ème et dernière journée, but inscrit d'ailleurs sur penalty, ne suffira plus aux Léopards de Christian N'sengi Biembe Seko Seko de se qualifier à une CAN à 24 nations.

Une élimination qui sera suivie par un dossier qui va faire couler beaucoup d'encres et salives, celui du Congolais Guelor Kiaku Kiaku Kiangani, qui a joué pour le Gabon sous le nom de Guelor Kanga Kiaku. Toutes les démarches et les Instances saisies par la Fédération congolaise de football association (Fecofa) pour remettre la RDC dans ses droits se sont avérées vaines.

Pour cette nouvelle édition, la RDC va encore démarrer contre le Gabon toujours avec son Guelor Nkanga, et l'on espère que le scénario ne se répètera plus. Après la première journée contre le Gabon à domicile, à la deuxième journée, la RDC se déplacera au Soudan, au pays des Chevaliers du Nil. Ces deux premières journées se joueront dans la période allant du 30 mai au 14 juin.

Au mois de septembre, du 19 au 27, interviendront les matches de la 3ème et 4ème journée. Ici, ce seront les doubles confrontations. La RDC jouera en aller et retour contre la Mauritanie, ce meilleur élève de la dernière Can, placé dans le groupe F, n'a fait que distribuer des points à ses adversaires : 0-1 contre la Gambie, 0-4 contre la Tunisie et enfin, 0-2 contre le Mali. Les Mauritaniens sont rentrés à Nouakchott avec 0 point, 0 but marqué. A la RDC d'être conséquente.

Enfin, les deux dernières journées interviendront un peu plus tard, soit au mois de mars 2023, le temps pour la Fédération internationale de football association d'organiser la Coupe du Monde de Qatar 2022 au mois de novembre et décembre, et aussi à la Caf d'organiser le Championnat d'Afrique des nations Chan Algérie 2023 au mois de janvier et février. Ainsi, pour la 5ème journée, la RDC se déplacera au pays des Panthères du Gabon, avant de revenir à Kinshasa terminer la campagne face à la Mauritanie.

Sur papier, la RDC est favorite. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été placée dans le premier chapeau. Simplement, elle devra mettre du sérieux dans son organisation administrative et sa préparation si elle tient à ne pas revivre l'amère expérience des éliminatoires de la dernière CAN.

Ci-après, le calendrier du Groupe I

J1 - J2 30 mai - 14 juin 2022

-RDC - Gabon

-Mauritanie - Soudan

-Gabon - Mauritanie

-Soudan - RDC

J3 - J4 19 - 27 sept 2022

-RDC - Mauritanie

-Gabon - Soudan

-Mauritanie - RDC

-Soudan - Gabon

J5 - J6 20 - 28 mars 2023

-Soudan - Mauritanie

-Gabon - RDC

-RDC - Soudan

-Mauritanie - Gabon