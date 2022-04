Algérie: Rencontre scientifique sur "l'Algérie - Société, nation et nomination" en juillet à Oran

Oran — Le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) organise en juillet prochain à Oran, une rencontre nationale scientifique intitulée "L'Algérie: société, nation et nomination" à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse et de la 19e édition des Jeux Méditerranéens Oran-2022, a annoncé mercredi son secrétaire général, Si El Hachemi Assad.

Lors d'une conférence de presse tenue au forum du journal El-Djoumhouria paraissant à Oran, M. Assad a souligné que le HCA s'attèle actuellement à l'organisation d'un congrès scientifique qui vise à "mettre en évidence les référentiels identitaires et de connaissances, à travers des outils structurants transmis par des systèmes de noms des notables algériens".

La rencontre sera supervisée par un conseil scientifique dirigé par le professeur Benramdane Farid et comprenant un groupe d'experts dans le domaine onomastique concernant les notables, des patronymes, des tribus et d'autres questions liées au domaine académique de cette spécialisation à part entière, a ajouté le même responsable.

Dans le même contexte, il a annoncé qu'avec l'accompagnement du Commissariat, une association scientifique algérienne a été créée sous le nom "la Société Savante Algérienne de l'Onomastique", récemment agréée et qui est la première du genre à l'échelle arabe et africain".

A l'occasion de l'événement sportif méditerranéen, le HCA sera présent, avec une série de publications pour promouvoir le patrimoine de la ville d'Oran qui accueillera les jeux méditerranéens l'été prochain, ainsi que d'autres publications, en coordination avec de nombreux partenaires, dont l'Université d'Oran et le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle CRASC) d'Oran.

La conférence de presse a été l'occasion pour le SG du HCA de présenter les grandes lignes du programme d'activités de cette instance pour l'année 2022, qui repose sur la formation continue des professeurs de l'enseignement supérieur et des journalistes, et l'organisation de rencontres académiques avec la famille éducative et les responsables d'associations.

Dans son programme annuel figure également l'organisation de la troisième session du Prix du Président de la République pour la langue et la littérature amazighes, ainsi que l'organisation de sessions nationales sur l'éducation "Apprendre le tamazight", entre autres.

Concernant les célébrations culturelles du Printemps amazigh, le conférencier a indiqué que le message du HCA est de faire de cette célébration "une occasion d'évoquer le sentiment national et l'amour de l'Algérie", estimant que "la diversité culturelle et linguistique qui caractérise l'Algérie constitue des éléments de richesse, de force et de fierté qui doivent être inculqués dans l'esprit des jeunes afin de préserver une Algérie unie".

Il a, dans le même contexte, souligné que "l'Islam a toujours été le barrage impénétrable contre les facteurs de division, de fanatisme et de fitna".

A l'issue de la conférence de presse, une attestation d'honneur et de mérite a été décernée à Saïd Zamouche et Samir Ait Belkacem, respectivement président de l'Association "Numydia" d'Oran et réalisateur du doublage en tamazigh du film "l'Opium et le bâton" d'Ahmed Rachedi. Cette distinction est décernée eu égard à leurs efforts dans les domaines culturels créatifs visant à promouvoir la langue et la culture amazighes.

"L'opium et le bâton" doublé en tamazight sera projeté aujourd'hui dans la soirée, en exclusivité, à la cinémathèque algérienne.

La conférence de presse s'inscrit dans le programme des activités culturelles inhérentes la célébration du Printemps Amazigh, en collaboration avec l'association Numidia.