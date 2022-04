Congo-Kinshasa: Halte au tribalisme !

La cohésion nationale est menacée. Les leaders d'opinions et protagonistes politiques, bref, ces véritables leaders disséminés dans tous les secteurs de la vie doivent être conscients de leur responsabilité et devoir dans la construction d'une Nation Unie et forte plus que jamais.

Les discours séparatistes, appelant à la désunion n'ont aucune place dans cette société congolaise qui se veut engagé dans l'élan du développement. Oui, il y a lieu de se pencher sur ce sujet au-delà de la politique, des élections et autres rendez-vous capitaux qui s'annoncent à l'horizon. Les discours et les déclarations à caractère tribal ont refait surface depuis un certain temps.

Au jour le jour, on a comme l'impression d'assister à un retour du tribalisme. Les discours tenus par des leaders d'opinions à Kinshasa et à Lubumbashi en disent long. Des messages de dénigrement, portant sur des faits culturels : aliments, habitudes, mode de vie, etc. viennent fragiliser de plus en plus la cohésion nationale. C'est au regard de cette résurgence que le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a abordé la question, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres.

Le président de la République a démontré qu'à chaque fois que le discours tribaliste refait surface, cela cause la détérioration de l'unité et de l'identité nationale. Après s'être référé à l'histoire, Il a aussi alerté que cela mène à l'écoulement de sang des compatriotes. Il a, cependant, rappelé que la constitution de la République garantit à tout citoyen le droit d'habiter partout où il veut sur le territoire national. A cet effet, il a invité les différentes composantes sociétales en l'occurrence, les leaders politiques, les responsables religieux, et la société civile à s'investir dans la lutte anti tribalisme.

Ceci dit, il est plus qu'urgent d'anticiper les atrocités de cette réalité séparatiste. En effet, ce dernier présente un danger pour la société. Vu des analystes, le tribalisme est présenté comme un fait qui prêche l'exclusion des autres, ce qui met en péril la notion de l'existence d'une nation. D'aucuns estiment qu'il est le produit de l'échec d'une éducation qui devait partir de la maison, de l'école, et de la société.

Autrement dit, il incombe à la société de sensibiliser contre ce fléau qui brise les liens. Par conséquent, le tribalisme bloque le développement du pays, empêche les communautés de vivre en paix, en symbiose, et en interaction les uns des autres. Face à une telle situation, il est convenable au congolais d'adopter "le tribalisme positif" c'est-à-dire, s'inspirer des bonnes valeurs contenues dans d'autres tribus. Une telle attitude est favorable car, elle promeut l'émulation entre les tribus, socle d'un développement sociétal. Le maréchal Mobutu disait : " le Congo restera un et indivisible". Pour ce faire, il n'y a que sa diversité culturelle qui puisse lui assurer cette unité, loin de toute haine et tribalisme !