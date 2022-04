Congo-Kinshasa: Des mesures nécessaires souhaitées - L'avenue Likasi à la place Le Royal en état de délabrement très avancé

L'avenue Likasi que longent différents bâtiments des institutions publiques, sur la place Royale, connait à ce jour un état de délabrement. Cette situation cause des difficultés aux engins roulant et personnes qui empruntent cette voie. En ce temps de pluie, on observe de plus en plus de la boue et des flaques d'eaux.

Il est si difficile aux personnes et engins roulants empruntant cette avenue Likasi, de circuler bonnement après la pluie. En effet, la boue, les flaques d'eaux dans différents points de cette avenue ayant des trous, ont rendu difficile la circulation des passagers. A l'entrée du bâtiment de la DGDA, à l'entrée des bâtiments logeant différents ministères, elles connaissent de forts dommages qui rendent la circulation défectueuse tant pour les véhicules que pour les piétons.

"C'est une honte de voir en plein centre-ville, et plus encore, devant les bâtiments administratifs de certains ministères, une route dans cet état ! C'est un peu longtemps que cette voie connait cette situation", a déploré un vendeur ambulant. A entendre d'autres voix, il est nécessaire d'envisager de réhabiliter cette route.

"Nous faisons juste appel aux autorités compétentes de voir dans la mesure du possible comment réfectionner cette route, car elle ne sert pas qu'à nous, différents fonctionnaires à joindre nos locaux, ou autres personnes, mais également, même les étrangers dans le besoin l'empruntent et quelle image de nos institutions ce dernier circuleront-il avec ? Donc, que l'OVD ou tout autre service qui s'occupe de tel cas, voit comment rétablir cette voie", lance un fonctionnaire d'une institution de la place.